Касл-Рок 2 сезон: дата выхода, сюжет и актеры

Новая глава хоррор-сериала по мотивам произведений Стивена Кинга Касл-Рок 2 сезон выходит осенью 2019. что будет в новой главе сериала - читай на Главреде.
Джей Джей Абрамс и Стивен Кинг подготовили новый сезон нашумевшего сериала Касл-Рок, который включает в себя истории почти всех произведений Стивена Кинга.
В новом 2 сезоне Абрамс позвал на главную роль сниматься Лиззи Каплан, чья актерская игра навевает настоящий ужас.
В новом трейлер 2 сезона Касл-Рока каждая секунда заставляет вздрогнуть, а кожу покрыться мурашками.
Касл-Рок 2 сезон Сюжет
В и без того несчастливый городок въезжает одна из самых жутких героинь одного из самых страшных романов Кинга — психопатка Энни Уилкс в исполнении Лиззи Каплан (которая успела засветиться в Мастерах секса). Ее появление спровоцирует войну и без того враждующих кланов Касл-Рока.
Но война - это не самое страшное в сериале Касл-Рок. Важнее кто ее ведет, и какие силы она пробуждает.
В новом сезоне раскрываются моменты из команов Жребий и Солнечный пёс, либо Несущий смерть.
Касл-Рок 2 сезон Актеры и персонажи
- Лиззи Каплан в роли Энни Уилкс
- Тим Роббинс в роли Реджинальда "Поп" Меррил
- Пол Спаркс в роли Джона "Эйс" Меррил
- Элси Фишер в роли Джой Уилкс, дочери Энни
- Юсра Варшама в роли доктора Надии Омар
- Бархад Абди как Абди Омар, старший брат Нади
- Мэтью Алан в роли Криса Меррилла, брата Эйса
- Джон Хугенаккер как "человек со сложной связью с [Энни] Уилкс"
Актёрский состав новой телеглавы обогатил своим присутствием также Гаррет Хедлунд,
Всего во втором сезоне Касл-Рока будет 10 серий, и они будут выходить еженедельно с 23 октября на телеканале Hulu
Касл-Рок 2 сезон смотреть онлайн трейлер:
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