Касл-Рок 2 сезон: дата выхода, сюжет и актеры

Касл-Рок 2 сезон: дата выхода / Hulu

Джей Джей Абрамс и Стивен Кинг подготовили новый сезон нашумевшего сериала Касл-Рок, который включает в себя истории почти всех произведений Стивена Кинга.

В новом 2 сезоне Абрамс позвал на главную роль сниматься Лиззи Каплан, чья актерская игра навевает настоящий ужас.

В новом трейлер 2 сезона Касл-Рока каждая секунда заставляет вздрогнуть, а кожу покрыться мурашками.

Касл-Рок 2 сезон Сюжет

В и без того несчастливый городок въезжает одна из самых жутких героинь одного из самых страшных романов Кинга — психопатка Энни Уилкс в исполнении Лиззи Каплан (которая успела засветиться в Мастерах секса). Ее появление спровоцирует войну и без того враждующих кланов Касл-Рока.

Но война - это не самое страшное в сериале Касл-Рок. Важнее кто ее ведет, и какие силы она пробуждает.

В новом сезоне раскрываются моменты из команов Жребий и Солнечный пёс, либо Несущий смерть.

Касл-Рок 2 сезон Актеры и персонажи

Лиззи Каплан в роли Энни Уилкс

Тим Роббинс в роли Реджинальда "Поп" Меррил

Пол Спаркс в роли Джона "Эйс" Меррил

Элси Фишер в роли Джой Уилкс, дочери Энни

Юсра Варшама в роли доктора Надии Омар

Бархад Абди как Абди Омар, старший брат Нади

Мэтью Алан в роли Криса Меррилла, брата Эйса

Джон Хугенаккер как "человек со сложной связью с [Энни] Уилкс"

Актёрский состав новой телеглавы обогатил своим присутствием также Гаррет Хедлунд,

Всего во втором сезоне Касл-Рока будет 10 серий, и они будут выходить еженедельно с 23 октября на телеканале Hulu

Касл-Рок 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

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