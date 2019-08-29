Молодой папа 2 сезон: дата выхода и трейлер

Молодой Папа 2 сезон / YouTube

Второй сезон сериала Молодой Папа выходит в ноябре 2019 года, и получил название Новый папа. Кто сыграл в сериале кроме Джуда Лоу, каким будет сюжет, и что показали в трейлере - читайте на сайте Главред.

Вот, только по трейлеру совершенно непонятно, что вокруг творится, и не происходит ли это в воображении Ленни Белардо. В ролике показы два якобы параллельных события - пока Иоанн Павел ІІI принимает свою должность и идет по компатам Ватикана, Ленни Белрдо в обних белых плавках идет по пляжу в окружении полуголых девушек. Сомнения в реальности событий вызывает то, что персонаж Джуда Лоу выглядит, как в "сияющей дымке".

Новый Папа сюжет

Согласно сюжету, после событий Молодого Папы на папский престол вместо американца Ленни Белардо (Пия XIII) восходит англичанин, который принимает имя Иоанн Павел III.

Новый Папа актеры

К своим ролям из Молодого Папы вернулись Сесиль де Франс, Сильвио Орландо и Людивин Санье, а новых персонажей сыграли Шэрон Стоун (Основной инстинкт), рок-музыкант Мэрилин Мэнсон и российская актриса Юлия Снигирь (Великая). Также в фильме появятся Генри Гудман, Ульрих Томсен и Массимо Джини.

Паоло Соррентино снова потрясет всех полетом своей фантазии и необычным вкусом.

Новый Папа смотреть онлайн трейлер 2 сезона Молодой Папа:

Новый сезон Нового Папы выходит в ноябре 2019.

Ранее назвали точную дату выхода сериала Мандалорец и раскрыли сюжет проекта.