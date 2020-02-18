Мне это не нравится 2020: дата выхода, актеры и сюжет

Новый сериал Netflix Мне это не нравится 2020 выходит в феврале. Новая подростковая комедийная драма, еще до выхода покорила сердца зрителей. О чем сериал Мне это не нравится - читай на Главреде.
Сериал Мне это не нравится 2020 выходит в конце февраля. Netflix провели грамотную промоут-кампанию, а трейлеры были подобраны идеально, так что заинтересовалось сериалом очень много людей.
Большая доля всего этого из-за того, что якобы Мне это не нравится будет чем-то похож с Концом этого *****го мира, снятого по одноименному комиксу.
Netflix только-только выложил полноценный трейлер сериала Мне это не нравится (I Am Not Okay With This), который, к слову, основан на комиксе Чарльза Форсмана.
Джонатан Энтуисл после Конца этого *****го мира стал режиссером и сценаристом, Кристи Холл и Чарльз Хоссман присоединились к созданию сериала.
Мне это не нравится 2020 сюжет
Новый сериал рассказывает о школьнице Сидни — она переживает смерть погибшего при загадочных обстоятельствах отца, а также безответную любовь со стороны друга. Помимо этого, героиня обнаруживает у себя странные способности к телекинезу, которые постоянно причиняют ей боль и пугают. Они с другом отправляются в поездку схожую с Концом этого *****го мира.
Ситуации которые она переживает, и эмоции помогают ей понять - к чему же она движется в конечном итоге.
Мне это не нравится 2020 актеры и роли
Главные роли исполняют София Лиллис и Уайатт Олефф, которые до этого сыграли детей-неудачников в римейке Оно 2017.
- София Лиллис - Сидни
- Уайетт Олефф - Стэнли Барбер
- София Брайант - Дина
- Кэтлин Роуз Перкинс - Мэгги
- Эйдан Войтак-Хиссонг - Лиам
- Ричард Эллис - Брэд
- Захари С. Уильямс - Рики Берри
- Татьяна Ричод - Bloodwitch Singer
Мне это не нравится 2020 смотреть онлайн в оригинале Netflix трейлер:
Первый сезон сериала Мне это не нравится выходит на Netflix 26 февраля.
До этого назвали дату выхода 3 сезона сериала Убивая Еву.