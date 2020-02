Мне это не нравится 2020: дата выхода, актеры и сюжет

Мне это не нравится 2020 / Netflix

Сериал Мне это не нравится 2020 выходит в конце февраля. Netflix провели грамотную промоут-кампанию, а трейлеры были подобраны идеально, так что заинтересовалось сериалом очень много людей.

Большая доля всего этого из-за того, что якобы Мне это не нравится будет чем-то похож с Концом этого *****го мира, снятого по одноименному комиксу.

Netflix только-только выложил полноценный трейлер сериала Мне это не нравится (I Am Not Okay With This), который, к слову, основан на комиксе Чарльза Форсмана.

Джонатан Энтуисл после Конца этого *****го мира стал режиссером и сценаристом, Кристи Холл и Чарльз Хоссман присоединились к созданию сериала.

Мне это не нравится 2020 сюжет

Новый сериал рассказывает о школьнице Сидни — она переживает смерть погибшего при загадочных обстоятельствах отца, а также безответную любовь со стороны друга. Помимо этого, героиня обнаруживает у себя странные способности к телекинезу, которые постоянно причиняют ей боль и пугают. Они с другом отправляются в поездку схожую с Концом этого *****го мира.

Ситуации которые она переживает, и эмоции помогают ей понять - к чему же она движется в конечном итоге.

Мне это не нравится 2020 актеры и роли

Главные роли исполняют София Лиллис и Уайатт Олефф, которые до этого сыграли детей-неудачников в римейке Оно 2017.

София Лиллис - Сидни

Уайетт Олефф - Стэнли Барбер

София Брайант - Дина

Кэтлин Роуз Перкинс - Мэгги

Эйдан Войтак-Хиссонг - Лиам

Ричард Эллис - Брэд

Захари С. Уильямс - Рики Берри

Татьяна Ричод - Bloodwitch Singer

Мне это не нравится 2020 смотреть онлайн в оригинале Netflix трейлер:

Первый сезон сериала Мне это не нравится выходит на Netflix 26 февраля.

