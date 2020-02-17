Убивая Еву 3 сезон: дата выхода, сюжет и трейлер

Убивая Еву 3 сезон - дата выхода / Instagram AMC Killing Eve

Появился трейлер и дата выхода 3 сезона сериала Убивая Еву. Сложные отношения агента разведки и супер-преступницы продолжаются в новом сезоне.

Сериал Убивая Еву уже продлен на 4 сезон - еще до выхода 3 сезона. Пока что неизвестны другие подробности о 4 сезоне. Зато названа дата выхода и сюжет 3 сезона.

Сандра О и Джоди Комер вновь появятся в ролях аналитика Евы и преступницы Виланелль. Сериал продолжит исследовать необычную связь между двумя женщинами после шокирующего финала второго сезона.

"В третьем сезоне ведущая сценаристка Сюзанн Хиткот отправляет Еву, Вилланель и Каролин в места, более захватывающие, необычные и удивительные, чем когда-либо. Наши фанаты не будут разочарованы", - поделилась сюжетом третьего сезона президент AMC Networks Entertainment Group и AMC Studios Сара Барнетт.

Убивая Еву 3 сезон / Instagram AMC Killing Eve

Убивая Еву 3 сезон / Instagram AMC Killing Eve

Убивая Еву 3 сезон актеры и роли

Сандра О — Ева Поластри

Джоди Комер — Вилланель/Оксана

Кирби Хауэлл-Баптист — Елена Фелтон

Фиона Шоу — Каролин Мартенс

Ким Бодниа — Константин

Дэвид Хэйг — Билл Паргрейв

Шон Делейни — Кенни Стоутон

Оуэн Макдоннелл — Нико Поластри

Даррен Бойд — Фрэнк Халетон

Убивая Еву 3 сезон смотреть онлайн тизерный трейлер:

Третий сезон выйдет на экраны 26 апреля 2020 года.

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