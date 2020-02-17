Убивая Еву 3 сезон: дата выхода, сюжет и трейлер

Новый 3 сезон нашумевшего сериала Убивая Еву выходит на экраны телеканала АМС.
Появился трейлер и дата выхода 3 сезона сериала Убивая Еву. Сложные отношения агента разведки и супер-преступницы продолжаются в новом сезоне.
Сериал Убивая Еву уже продлен на 4 сезон - еще до выхода 3 сезона. Пока что неизвестны другие подробности о 4 сезоне. Зато названа дата выхода и сюжет 3 сезона.
Сандра О и Джоди Комер вновь появятся в ролях аналитика Евы и преступницы Виланелль. Сериал продолжит исследовать необычную связь между двумя женщинами после шокирующего финала второго сезона.
"В третьем сезоне ведущая сценаристка Сюзанн Хиткот отправляет Еву, Вилланель и Каролин в места, более захватывающие, необычные и удивительные, чем когда-либо. Наши фанаты не будут разочарованы", - поделилась сюжетом третьего сезона президент AMC Networks Entertainment Group и AMC Studios Сара Барнетт.
Убивая Еву 3 сезон актеры и роли
- Сандра О — Ева Поластри
- Джоди Комер — Вилланель/Оксана
- Кирби Хауэлл-Баптист — Елена Фелтон
- Фиона Шоу — Каролин Мартенс
- Ким Бодниа — Константин
- Дэвид Хэйг — Билл Паргрейв
- Шон Делейни — Кенни Стоутон
- Оуэн Макдоннелл — Нико Поластри
- Даррен Бойд — Фрэнк Халетон
Убивая Еву 3 сезон смотреть онлайн тизерный трейлер:
Третий сезон выйдет на экраны 26 апреля 2020 года.
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