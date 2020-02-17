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Всегда ведьма 2 сезон: дата выхода, актеры и сюжет

17 февраля 2020, 13:36

Новый второй сезон сериала Всегда ведьма / Always a Witch выходит на Netflix. Решение катастрофы, которая возникла в первом сезоне уже скоро на экранах.

Всегда ведьма 2 сезон
Всегда ведьма 2 сезон дата выхода/ Netflix

Новый 2 сезон сериала Всегда Ведьма выходит на Netflix в феврале В новом сезоне будет 8 серий, а не 10, и традиционно, Нетфликс завершит сюжет сериала, пока он не превратился в скучный.

Как известно, в результате противостояния с Альдемаром, Кармен чуть не потерялась во времени, как и ее друзья.

Всегда ведьма 2 сезон сюжет

Кармен должна срочно найти своих друзей, которые потерялись в прошлом, а заодно найти еще одну ведьму, которая может помочь срочно провести ритуал с книгой магии. Если Кармен не успеет - ее друзья останутся в прошлом, а сама она перестанет быть ведьмой, а может, и существовать.

Всегда ведьма 2 сезон актеры и роли

Шоураннер и режиссер - Анна Мария Парра.

  • Ангелина Гавирия - Кармен Эгилуз,
  • Луис Фернандо Хойос - Алдемар Бессмертный, могущественный волшебник, попавший в плен в 1646 году.
  • Ленард Вандераа - Кристобаль де Араноа, любовник Кармен в 1646 году.
  • Карлос Кинтеро - Леон, парня Мейте и один из друзей Кармен в 2019 году.
  • Себастьян Эслава - Эстебан, профессор Кармен в университете.
  • Кристина Уорнер - Изабель де Араноа, мать Кристобаля.
  • София Бернал Араужо - Алисия, подруги Кармен в 2019 году.
  • Валерия Хенрикес - Мейт, подруга Леона и одна из подруг Кармен в 2019 году.
  • Дилан Фуэнтес - Джонни Ки, лучший друг и доверенное лица Кармен в 2019 году.
  • Вероника Ороско - Нинибе, профессора биологии в университете и протеже Альдемара.
  • Хуан Мануэль Мендоса - детектив Пабло Корсель, полицейский, отвечающий за дело Пожарного убийцы.
  • Джон Алекс Кастильо, - Браулио, дядя Кармен.
  • Констанца Дуке - Аделаида, бабушка Джони Ки.
  • Майра Луна - Хильда, рабыня и лучшая подруга Кармен в 1646 году.
  • Эду Мартин - Фернандо де Араноа, отец Кристобаля.
  • Норма Нивия - Ксимена Гамес, ученица Нинибе и другого профессора в университете.
  • Дубан Андрес Прадо - Даниэль, один из друзей Кармен в 2019 году.

Всегда ведьма 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

Второй сезон сериала Всегда ведьма выходит 28 февраля 2020.

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