Всегда ведьма 2 сезон: дата выхода, актеры и сюжет

Всегда ведьма 2 сезон дата выхода/ Netflix

Новый 2 сезон сериала Всегда Ведьма выходит на Netflix в феврале В новом сезоне будет 8 серий, а не 10, и традиционно, Нетфликс завершит сюжет сериала, пока он не превратился в скучный.

Как известно, в результате противостояния с Альдемаром, Кармен чуть не потерялась во времени, как и ее друзья.

Всегда ведьма 2 сезон сюжет

Кармен должна срочно найти своих друзей, которые потерялись в прошлом, а заодно найти еще одну ведьму, которая может помочь срочно провести ритуал с книгой магии. Если Кармен не успеет - ее друзья останутся в прошлом, а сама она перестанет быть ведьмой, а может, и существовать.

Всегда ведьма 2 сезон актеры и роли

Шоураннер и режиссер - Анна Мария Парра.

Ангелина Гавирия - Кармен Эгилуз,

Луис Фернандо Хойос - Алдемар Бессмертный, могущественный волшебник, попавший в плен в 1646 году.

Ленард Вандераа - Кристобаль де Араноа, любовник Кармен в 1646 году.

Карлос Кинтеро - Леон, парня Мейте и один из друзей Кармен в 2019 году.

Себастьян Эслава - Эстебан, профессор Кармен в университете.

Кристина Уорнер - Изабель де Араноа, мать Кристобаля.

София Бернал Араужо - Алисия, подруги Кармен в 2019 году.

Валерия Хенрикес - Мейт, подруга Леона и одна из подруг Кармен в 2019 году.

Дилан Фуэнтес - Джонни Ки, лучший друг и доверенное лица Кармен в 2019 году.

Вероника Ороско - Нинибе, профессора биологии в университете и протеже Альдемара.

Хуан Мануэль Мендоса - детектив Пабло Корсель, полицейский, отвечающий за дело Пожарного убийцы.

Джон Алекс Кастильо, - Браулио, дядя Кармен.

Констанца Дуке - Аделаида, бабушка Джони Ки.

Майра Луна - Хильда, рабыня и лучшая подруга Кармен в 1646 году.

Эду Мартин - Фернандо де Араноа, отец Кристобаля.

Норма Нивия - Ксимена Гамес, ученица Нинибе и другого профессора в университете.

Дубан Андрес Прадо - Даниэль, один из друзей Кармен в 2019 году.

Всегда ведьма 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

Второй сезон сериала Всегда ведьма выходит 28 февраля 2020.