Disney снимает сериал Мисс Марвел - назвали главную актрису проекта

Капитан Марвел / Кадр из фильма

Disney готовит новый толерантный сериал Мисс Марвел, который станет частью 4 фазы киновселенной Marvel. На главную роль взяли актрису Иман Веллани.

Disney раскрыла главную актрису и создателей сериала Мисс Марвел, который выйжет на Disney+, пишет Deadline.

Компания назначила Адиля Эль Арби и Билал Фаллаха, Шармин Обейд-Чиной и Миру Менон в качестве режиссеров проекта.

Для актрисы Иман Веллани это будет дебют в кино. Ей 18 лет, но она уже успела засветиться на Toronto Film Festival 2019 со своими предложениями и взглядами на кино.

Сериал Мисс Марвел - сюжет

Сериал расскажет о Камале Кан – обычной школьнице, которая живет в Нью-Йорке. Но однажды она получает сверхспособности и может менять свой внешний вид, уменьшаться или увеличиваться и регенерировать. Сначала это шокирует главную героиню, но потом она понимает: суперсилы позволяют помогать другим.

Мисс Марвел сыграет немаловажную роль в экранизациях 4 фазы киновселенной Marvel.

Впервые Камала Кан появилась в комиксах в 2013 году. Камала - первая мусульманская героиня Marvel. Она растет в семье выходцев из Пакистана в Нью-Йорке. Псевдоним "Мисс Марвел" она взяла потому что давно является поклонницей Кэрол Денверс.

Как ранее сообщал Главред, телесервис Netflix приобрел права на экранизацию книг про Конана-киммерийца.