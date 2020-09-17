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"Эту хрень нужно прекратить": Джейсон Момоа высказался о скандале с Лигой Справедливости

17 сентября 2020, 20:51

Знаменитый американский актер Джейсон Момоа резко отреагировал на скандал вокруг руководства Warner Bros и DC, начавшийся на съемках Лиги Справедливости.

Джейсон Момоа
Джейсон Момоа / Instagram

Американский актер Джейсон Момоа вступился за Рэя Фишера и высказался о скандале с угрозами и поведением руководителей съемочного процесса фильма Лига Справедливости.

Об этом с матом Джейсон Момоа высказался в своем Instagram.

"Это дерьмо должно прекратиться, и на него нужно обратить внимание. Рэй Фишер, рассказал, что произошло во время пересъемок Лиги Справедливости. Необходимо надлежащее расследовать, и люди должны быть привлечены к ответственности", - написал он.

8 сентября звезда Аквамена впервые продемонстрировал поддержку Фишеру и его обвинениям в "оскорбительном" и "непрофессиональном" поведении режиссера Джосса Уидона и продюсеров Джеффа Джонса и Джона Берга во время съемок фильма Лига справедливости. Момоа был первым из коллектива фильма, проявившим солидарность с Фишером, разместив в своем Instagram Story с хэштегом #IStandWithRayFisher.

Ранее Рэй Фиреш рассказал, что ему угрожали разрушить карьеру за попытку пожаловаться на руководителей съемок Лиги Справедливости.

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