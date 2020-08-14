Топ-менеджер DC угрожал разрушить карьеру Киборга из Лиги Справедливости

Рэй Фишер / Кадр из Лиги Справедливости

Американский актер Рэй Фишер рассказал, как в DC ему обещали разрушить карьеру за жалобы в адрес Джосса Уидона в "соответствующие инстанции". Актер сам рассказал об это в своем Twitter, уже после того, как жаловался на методы работы и грубость Уидона.

Бывший творческий директор и президент DC Entertainment Джефф Джонс завуалированно намекнул Фишеру и его агенту на последствия жалобы во время личного разговора.

"Во время пересъемок Лиги справедливости в Лос-Анджелесе меня вызвал в свой кабинет Джефф Джонс, чтобы упрекнуть меня и моего агента в том, что мы попытались подать жалобу в надлежащую инстанцию. Затем он завуалированно угрожал, что разрушит мою карьеру. Такое поведение не должно продолжаться", - пишет он.

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