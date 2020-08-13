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Студия Disney оказалась в центре скандала из-за ЛГБТ-персонажей

13 августа 2020, 19:04

Телестудия, которая нынче больше всего сетует за продвижение актуальных социальных течений, оказалась в центре скандала из-за прошлых ограничений.

Owl House
Owl House / Disney

Сценарист Алекс Хирш похвалил свою коллегу создательницу мультика Owl House Дану Террас за то, что она ввела ЛГБТ-персонажа в мультик Дисней, и вызвал скандал фразой, что ему такого не позволяли. А в 2012 году и вовсе отослали бы куда подальше всех, кто принес бы сценарий с такой идеей.

Свои впечатления Алекс Хирш и Дана Террас написали в Twitter.

"Когда я создавал "Тайны Гравити Фолз", руководители Disney запретили показывать в мультсериале представителей ЛГБТ. Но благодаря Дане Террас на Disney появились анимированные квир-персонажи. Я счастлив и горжусь "Домом совы". В 2012 году цензура Disney к этому фото была бы такой: "Для канала это не подойдет, исправьте все, а потом перезвоните для обсуждения", – рассказал Алекс Хирш.

Однако в 2020 году таких проблем нет.

"Disney, ты хорошо справился", - написал он.

Однако в соцсети разгорелся спор по поводу появления ЛГБТ-персонажей в мультиках. Сторонники пропаганды и противники сошлись под знаменами, и устроили баталии из комментарием, которые продолжаются уже не первый день.

Напомним, что в 2020 году Disney уже выпустили мультик про гей-персонажа, который думает, как признаться родителям в своих сексуальных вкусах.

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