Out - Pixar впервые сняла мультик про гея в главных ролях

Out 2020 / Disney +

Мультфильм Out вышел на телесервисе Disney+ 22 мая в подборке короткометражек. По сюжету парень переезжает в город, и на день прощания намерен сообщить родителям, что там он будет жить со своим парнем.

Грег - яркий представитель современного общества - с бородой и бакенбардами, как и надо. В трейлер показали, как, когда приходят его родители он судрожно пытается спрятать розовые журналы и фото в рамочке со своим парнем. Причем, то ли его магически превращают в его же пса, то ли собачка также помогает парню не попасться родителям.

Воплотить особый проект взялся режиссер Стивен Клей Хантер. Он уже годы сотрудничает со студией Pixar и известен своими работами над знаменитыми мультфильмами В поисках Немо и "ВАЛЛ-И. Как и в предыдущих работах, режиссер умело соединил важную социальную тему и юмор. Поэтому презентации мультфильма Out ожидали сотни киноманов.

Out 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Напомним, что Hulu продлили сериал Чем мы заняты в тени на 3 сезон.