Эмми 2020 - список победителей престижной награды

Эмми-2020 - победители / Twitter

В США прошла церемония награждения Эмми 2020 для лучших сериалов года - она уникальна в этом году, потому что из-за пандемии коронавируса прошла онлайн. Ведущий церемонии - Джимми Киммел.

Телесервис НВО в 2020 году собрал 30 наград за свои сериалы. Среди победителей - Эйфория и Хранители.

Стримминговый сервис Netflix на Эмми 2020 уступил НВО с 21 статуэткой.

Эмми 2020 - писок победителей

Лучший драматический сериал: Наследники

Лучшая актриса в драматическом сериале: Зендая — Эйфория

Лучший актер в драматическом сериале: Джереми Стронг — Наследники

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Джулия Гарнер — Озарк

Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Билли Крудап — Утреннее шоу

Лучший комедийный сериал: Шиттс Крик

Лучшая актриса в комедийном сериале: Кэтрин О’Хара — Шиттс Крик

Лучший актер в комедийном сериале: Юджин Леви — Шиттс Крик

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Энни Мёрфи — Шиттс Крик

Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Дэн Леви — Шиттс Крик

Лучший мини-сериал: Хранители

Лучший актер в мини-сериале или телефильме: Марк Руффало — Я знаю, что это правда

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме: Реджина Кинг — Хранители

Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме: Яхья Абдул-Матин II — Хранители

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме: Узо Адуба — Миссис Америка

Лучший телефильм: Безупречный

Лучший режиссер драматического сериала: Андрий Парекх — Наследники (серия Hunting)

Лучший сценарий в драматическом сериале: Джесси Армстронг — Наследники (серия This is Not for Tears)

Лучшие режиссеры комедийного сериала: Эндрю Чивидино, Дэн Леви — Шиттс Крик (серия Happy Ending)

Лучший сценарий в комедийном сериале: Дэн Леви — Шитс Крик (серия Happy Ending)

Лучший режиссер мини-сериала/телефильма: Мария Шрэйдер — Неортодоксальная

Лучший сценарий в мини-сериале/телефильме: Дэймон Линделоф, Корд Джефферсон — Хранители (серия This Extraordinary Being)

Лучшая анимационная программа: Рик и Морти

Лучший документальный или нон-фикшн сериал: Последний танец

Эмми 2020 смотреть онлайн открытие и речь Джимми Киммела:

Все награждения во всех номинациях Эмми 2020 можно смотреть онлайн на официальной странице Youtube Телеакадемии. Для этого стоит открыть канал, на котором записана речь Джмиим Киммела.