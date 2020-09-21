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Эмми 2020 - список победителей престижной награды

21 сентября 2020, 11:02

В ночь с 20 на 21 сентября прошла основная церемония вручения телевизионной премии Эмми. Лучшие сериалы и актеры получили заслуженные награды.

Эмми-2020 - победители
Эмми-2020 - победители / Twitter

В США прошла церемония награждения Эмми 2020 для лучших сериалов года - она уникальна в этом году, потому что из-за пандемии коронавируса прошла онлайн. Ведущий церемонии - Джимми Киммел.

Телесервис НВО в 2020 году собрал 30 наград за свои сериалы. Среди победителей - Эйфория и Хранители.

Стримминговый сервис Netflix на Эмми 2020 уступил НВО с 21 статуэткой.

Эмми 2020 - писок победителей

  • Лучший драматический сериал: Наследники
  • Лучшая актриса в драматическом сериале: Зендая — Эйфория
  • Лучший актер в драматическом сериале: Джереми Стронг — Наследники
  • Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Джулия Гарнер — Озарк
  • Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Билли Крудап — Утреннее шоу
  • Лучший комедийный сериал: Шиттс Крик
  • Лучшая актриса в комедийном сериале: Кэтрин О’Хара — Шиттс Крик
  • Лучший актер в комедийном сериале: Юджин Леви — Шиттс Крик
  • Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Энни Мёрфи — Шиттс Крик
  • Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Дэн Леви — Шиттс Крик
  • Лучший мини-сериал: Хранители
  • Лучший актер в мини-сериале или телефильме: Марк Руффало — Я знаю, что это правда
  • Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме: Реджина Кинг — Хранители
  • Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме: Яхья Абдул-Матин II — Хранители
  • Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме: Узо Адуба — Миссис Америка
  • Лучший телефильм: Безупречный
  • Лучший режиссер драматического сериала: Андрий Парекх — Наследники (серия Hunting)
  • Лучший сценарий в драматическом сериале: Джесси Армстронг — Наследники (серия This is Not for Tears)
  • Лучшие режиссеры комедийного сериала: Эндрю Чивидино, Дэн Леви — Шиттс Крик (серия Happy Ending)
  • Лучший сценарий в комедийном сериале: Дэн Леви — Шитс Крик (серия Happy Ending)
  • Лучший режиссер мини-сериала/телефильма: Мария Шрэйдер — Неортодоксальная
  • Лучший сценарий в мини-сериале/телефильме: Дэймон Линделоф, Корд Джефферсон — Хранители (серия This Extraordinary Being)
  • Лучшая анимационная программа: Рик и Морти
  • Лучший документальный или нон-фикшн сериал: Последний танец

Эмми 2020 смотреть онлайн открытие и речь Джимми Киммела:

Все награждения во всех номинациях Эмми 2020 можно смотреть онлайн на официальной странице Youtube Телеакадемии. Для этого стоит открыть канал, на котором записана речь Джмиим Киммела.

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