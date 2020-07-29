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Эмми 2020 - список номинантов на телепремию

29 июля 2020, 09:49

В 2020 году Netflix стал лидером по номинациям на церемонии награждения Эмми. Какие киноработы, актеры и режиссеры претендуют на престижную премию - читайте Главред

Эмми-2020
Эмми-2020 / Twitter

Церемония награждения Эмми 2020 все же пройдет, несмотря на карантин. 72 церемония награждения Эмми 2020 назначена на 20 сентября. В отличинии, от Оскара, Эмми все же получила ведущего - им стал легендарный Джимми Киммел, пишет Deadline.

Организаторы пока что не уточняли - будет ли торжество традиционно проходить в Microsoft Theater, в Лос-Анджелесе, или церемония пройдет в онлайн режиме, а награды разошлют почтой.

Лидером среди компаний стал Netflix — проекты стриминг-сервиса упомянуты в 160 категориях. На втором месте — HBO, получивший в сумме 107 номинаций.

Среди сериалов больше всего номинаций досталось Хранителям (26 категорий). После них идут Удивительная миссис Мейзел (20), Озарк (18), Наследники (18), Мандалорец (15), Субботним вечером в прямом эфире (15), Шиттс Крик (15), Корона (13), Голливуд (12), Мир Дикого Запада (11) и другие проекты.

Эмми-2020: список номинантов

Лучший телефильм

  • Американский сын;
  • Безупречный;
  • Эль Камино;
  • Dolly Parton's Heartstrings: These Old Bones;
  • Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend.

Лучший минисериал

  • Хранители (Watchmen);
  • Миссис Америка (Mrs. America);
  • Невероятное (Unbelievable);
  • Неортодоксальная (Unorthodox);
  • Всюду тлеют пожары (Little Fires Everywhere).

Лучший комедийный сериал

  • Утоли свой пыл (Curb Your Enthusiasm);
  • В лучшем мире (The Good Place);
  • Мертв для меня (Dead to Me);
  • Белая ворона (Insecure);
  • Метод Коминськи (The Kominsky Method);
  • Удивительная миссис Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel);
  • Шиттс Крик (Schitt'S Creek);
  • Чем мы занимаемся в тенях (What We Do in the Shadows).

Лучший драматический сериал

  • Лучше звоните Солу (Better Call Saul);
  • Корона (The Crown);
  • Рассказ служанки ( The Handmaid's Tale);
  • Убивая Еву (Killing Eve);
  • Мандалорец (The Mandalorian);
  • Озарк (Ozark);
  • Очень странные дела (Stranger Things);
  • Наследники (Succession).

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

  • Энтони Андерсон, Темнеет;
  • Дон Чидл, Черный понедельник;
  • Тед Дэнсон, В лучшем мире;
  • Майкл Дуглас, Метод Коминськи;
  • Юджин Леви, Шиттс Крик;
  • Рами Юсеф, Рами.

Лучшая женская роль в комедийном сериале

  • Кристина Эпплгейт, Мертвый для меня;
  • Рейчел Броснахен, Удивительная миссис Мейзел;
  • Линда Карделлини, Мертвый для меня;
  • Кэтрин О'Хара, Шиттс Крик;
  • Исса Рэй, Белая ворона;
  • Трейси Эллис Росс, Темнеет.

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Джейсон Бэтмен, Озарк;
  • Брайан Кокс, Наследники;
  • Стерлинг К. Браун, Это мы;
  • Стив Каррелл, Утреннее шоу;
  • Джереми Стронг, Наследники;
  • Билли Портер, Поза.

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Дженнифер Энистон, Утреннее шоу;
  • Оливия Коулман, Корона;
  • Джоди Комер, Убивая Еву;
  • Лора Линни, Озарк;
  • Сандра О, Убивая Еву;
  • Зендая, Эйфория.

Лучшая мужская роль в минисериале/телефильме

  • Джереми Айронс, Хранители;
  • Хью Джекман, Безупречный;
  • Пол Мескал, Нормальные люди;
  • Джереми Поуп, Голливуд;
  • Марк Руффало, Я знаю, что это правда.

Лучшая женская роль в минисериале/телефильме

  • Кейт Бланшетт, Миссис Америка;
  • Шира Хаас, Неортодоксальная;
  • Реджина Кинг, Хранители;
  • Октавия Спенсер, Мадам Си Джей Уокер;
  • Керри Вашингтон, Всюду тлеют пожары.

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

  • Джанкарло Эспозито, Лучше звоните Солу;
  • Билли Крадап, Утреннее шоу;
  • Киран Калкин, Наследники;
  • Марк Дюплас, Утреннее шоу;
  • Мэтью Макфейден, Наследники;
  • Николас Браун, Наследники;
  • Брэдли Уитфорд, Рассказ служанки;
  • Джеффри Райт, Мир Дикого Запада.

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

  • Хелена Бонэм Картер, Корона;
  • Лора Дерн, Большая маленькая ложь;
  • Джулия Гарнер, Озарк;
  • Тэнди Ньютон, Мир Дикого Запада;
  • Фиона Шоу, Убивая Еву;
  • Сара Снук, Наследники;
  • Мерил Стрип, Большая маленькая ложь:
  • Самира Уайли, Рассказ служанки.

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

  • Андре Брауэр, Бруклин 9-9;
  • Кенан Томпсон, Субботним вечером в прямом эфире;
  • Уильям Джексон Харпер, В лучшем мире;
  • Стерлинг К. Браун, Удивительная миссис Мейзел;
  • Махершала Али, Рами;
  • Дэниел Леви, Шиттс Крик;
  • Тони Шелуб, Удивительная миссис Мейзел.

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале

  • Алекс Борштейн, Удивительная миссис Мейзел;
  • Дарси Карден, В лучшем мире;
  • Бетти Гилпин, Блеск;
  • Марин Хинкл, Удивительная миссис Мейзел;
  • Кэт Маккинон, Субботним вечером в прямом эфире;
  • Энни Мерфи, Шиттс Крик;
  • Ивонн Орджи, Белая ворона;
  • Сесиль Стронг, Субботним вечером в прямом эфире.

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