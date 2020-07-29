Эмми 2020 - список номинантов на телепремию

В 2020 году Netflix стал лидером по номинациям на церемонии награждения Эмми. Какие киноработы, актеры и режиссеры претендуют на престижную премию - читайте Главред
Церемония награждения Эмми 2020 все же пройдет, несмотря на карантин. 72 церемония награждения Эмми 2020 назначена на 20 сентября. В отличинии, от Оскара, Эмми все же получила ведущего - им стал легендарный Джимми Киммел, пишет Deadline.
Организаторы пока что не уточняли - будет ли торжество традиционно проходить в Microsoft Theater, в Лос-Анджелесе, или церемония пройдет в онлайн режиме, а награды разошлют почтой.
Лидером среди компаний стал Netflix — проекты стриминг-сервиса упомянуты в 160 категориях. На втором месте — HBO, получивший в сумме 107 номинаций.
Среди сериалов больше всего номинаций досталось Хранителям (26 категорий). После них идут Удивительная миссис Мейзел (20), Озарк (18), Наследники (18), Мандалорец (15), Субботним вечером в прямом эфире (15), Шиттс Крик (15), Корона (13), Голливуд (12), Мир Дикого Запада (11) и другие проекты.
Эмми-2020: список номинантов
Лучший телефильм
- Американский сын;
- Безупречный;
- Эль Камино;
- Dolly Parton's Heartstrings: These Old Bones;
- Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend.
Лучший минисериал
- Хранители (Watchmen);
- Миссис Америка (Mrs. America);
- Невероятное (Unbelievable);
- Неортодоксальная (Unorthodox);
- Всюду тлеют пожары (Little Fires Everywhere).
Лучший комедийный сериал
- Утоли свой пыл (Curb Your Enthusiasm);
- В лучшем мире (The Good Place);
- Мертв для меня (Dead to Me);
- Белая ворона (Insecure);
- Метод Коминськи (The Kominsky Method);
- Удивительная миссис Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel);
- Шиттс Крик (Schitt'S Creek);
- Чем мы занимаемся в тенях (What We Do in the Shadows).
Лучший драматический сериал
- Лучше звоните Солу (Better Call Saul);
- Корона (The Crown);
- Рассказ служанки ( The Handmaid's Tale);
- Убивая Еву (Killing Eve);
- Мандалорец (The Mandalorian);
- Озарк (Ozark);
- Очень странные дела (Stranger Things);
- Наследники (Succession).
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Энтони Андерсон, Темнеет;
- Дон Чидл, Черный понедельник;
- Тед Дэнсон, В лучшем мире;
- Майкл Дуглас, Метод Коминськи;
- Юджин Леви, Шиттс Крик;
- Рами Юсеф, Рами.
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Кристина Эпплгейт, Мертвый для меня;
- Рейчел Броснахен, Удивительная миссис Мейзел;
- Линда Карделлини, Мертвый для меня;
- Кэтрин О'Хара, Шиттс Крик;
- Исса Рэй, Белая ворона;
- Трейси Эллис Росс, Темнеет.
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Джейсон Бэтмен, Озарк;
- Брайан Кокс, Наследники;
- Стерлинг К. Браун, Это мы;
- Стив Каррелл, Утреннее шоу;
- Джереми Стронг, Наследники;
- Билли Портер, Поза.
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Дженнифер Энистон, Утреннее шоу;
- Оливия Коулман, Корона;
- Джоди Комер, Убивая Еву;
- Лора Линни, Озарк;
- Сандра О, Убивая Еву;
- Зендая, Эйфория.
Лучшая мужская роль в минисериале/телефильме
- Джереми Айронс, Хранители;
- Хью Джекман, Безупречный;
- Пол Мескал, Нормальные люди;
- Джереми Поуп, Голливуд;
- Марк Руффало, Я знаю, что это правда.
Лучшая женская роль в минисериале/телефильме
- Кейт Бланшетт, Миссис Америка;
- Шира Хаас, Неортодоксальная;
- Реджина Кинг, Хранители;
- Октавия Спенсер, Мадам Си Джей Уокер;
- Керри Вашингтон, Всюду тлеют пожары.
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале
- Джанкарло Эспозито, Лучше звоните Солу;
- Билли Крадап, Утреннее шоу;
- Киран Калкин, Наследники;
- Марк Дюплас, Утреннее шоу;
- Мэтью Макфейден, Наследники;
- Николас Браун, Наследники;
- Брэдли Уитфорд, Рассказ служанки;
- Джеффри Райт, Мир Дикого Запада.
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале
- Хелена Бонэм Картер, Корона;
- Лора Дерн, Большая маленькая ложь;
- Джулия Гарнер, Озарк;
- Тэнди Ньютон, Мир Дикого Запада;
- Фиона Шоу, Убивая Еву;
- Сара Снук, Наследники;
- Мерил Стрип, Большая маленькая ложь:
- Самира Уайли, Рассказ служанки.
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале
- Андре Брауэр, Бруклин 9-9;
- Кенан Томпсон, Субботним вечером в прямом эфире;
- Уильям Джексон Харпер, В лучшем мире;
- Стерлинг К. Браун, Удивительная миссис Мейзел;
- Махершала Али, Рами;
- Дэниел Леви, Шиттс Крик;
- Тони Шелуб, Удивительная миссис Мейзел.
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале
- Алекс Борштейн, Удивительная миссис Мейзел;
- Дарси Карден, В лучшем мире;
- Бетти Гилпин, Блеск;
- Марин Хинкл, Удивительная миссис Мейзел;
- Кэт Маккинон, Субботним вечером в прямом эфире;
- Энни Мерфи, Шиттс Крик;
- Ивонн Орджи, Белая ворона;
- Сесиль Стронг, Субботним вечером в прямом эфире.