Эмми 2020 - список номинантов на телепремию

Эмми-2020 / Twitter

Церемония награждения Эмми 2020 все же пройдет, несмотря на карантин. 72 церемония награждения Эмми 2020 назначена на 20 сентября. В отличинии, от Оскара, Эмми все же получила ведущего - им стал легендарный Джимми Киммел, пишет Deadline.

Организаторы пока что не уточняли - будет ли торжество традиционно проходить в Microsoft Theater, в Лос-Анджелесе, или церемония пройдет в онлайн режиме, а награды разошлют почтой.

Лидером среди компаний стал Netflix — проекты стриминг-сервиса упомянуты в 160 категориях. На втором месте — HBO, получивший в сумме 107 номинаций.

Среди сериалов больше всего номинаций досталось Хранителям (26 категорий). После них идут Удивительная миссис Мейзел (20), Озарк (18), Наследники (18), Мандалорец (15), Субботним вечером в прямом эфире (15), Шиттс Крик (15), Корона (13), Голливуд (12), Мир Дикого Запада (11) и другие проекты.

Эмми-2020: список номинантов

Лучший телефильм

Американский сын;

Безупречный;

Эль Камино;

Dolly Parton's Heartstrings: These Old Bones;

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend.

Лучший минисериал

Хранители (Watchmen);

Миссис Америка (Mrs. America);

Невероятное (Unbelievable);

Неортодоксальная (Unorthodox);

Всюду тлеют пожары (Little Fires Everywhere).

Лучший комедийный сериал

Утоли свой пыл (Curb Your Enthusiasm);

В лучшем мире (The Good Place);

Мертв для меня (Dead to Me);

Белая ворона (Insecure);

Метод Коминськи (The Kominsky Method);

Удивительная миссис Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel);

Шиттс Крик (Schitt'S Creek);

Чем мы занимаемся в тенях (What We Do in the Shadows).

Лучший драматический сериал

Лучше звоните Солу (Better Call Saul);

Корона (The Crown);

Рассказ служанки ( The Handmaid's Tale);

Убивая Еву (Killing Eve);

Мандалорец (The Mandalorian);

Озарк (Ozark);

Очень странные дела (Stranger Things);

Наследники (Succession).

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Энтони Андерсон, Темнеет;

Дон Чидл, Черный понедельник;

Тед Дэнсон, В лучшем мире;

Майкл Дуглас, Метод Коминськи;

Юджин Леви, Шиттс Крик;

Рами Юсеф, Рами.

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Кристина Эпплгейт, Мертвый для меня;

Рейчел Броснахен, Удивительная миссис Мейзел;

Линда Карделлини, Мертвый для меня;

Кэтрин О'Хара, Шиттс Крик;

Исса Рэй, Белая ворона;

Трейси Эллис Росс, Темнеет.

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Джейсон Бэтмен, Озарк;

Брайан Кокс, Наследники;

Стерлинг К. Браун, Это мы;

Стив Каррелл, Утреннее шоу;

Джереми Стронг, Наследники;

Билли Портер, Поза.

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Дженнифер Энистон, Утреннее шоу;

Оливия Коулман, Корона;

Джоди Комер, Убивая Еву;

Лора Линни, Озарк;

Сандра О, Убивая Еву;

Зендая, Эйфория.

Лучшая мужская роль в минисериале/телефильме

Джереми Айронс, Хранители;

Хью Джекман, Безупречный;

Пол Мескал, Нормальные люди;

Джереми Поуп, Голливуд;

Марк Руффало, Я знаю, что это правда.

Лучшая женская роль в минисериале/телефильме

Кейт Бланшетт, Миссис Америка;

Шира Хаас, Неортодоксальная;

Реджина Кинг, Хранители;

Октавия Спенсер, Мадам Си Джей Уокер;

Керри Вашингтон, Всюду тлеют пожары.

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале

Джанкарло Эспозито, Лучше звоните Солу;

Билли Крадап, Утреннее шоу;

Киран Калкин, Наследники;

Марк Дюплас, Утреннее шоу;

Мэтью Макфейден, Наследники;

Николас Браун, Наследники;

Брэдли Уитфорд, Рассказ служанки;

Джеффри Райт, Мир Дикого Запада.

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале

Хелена Бонэм Картер, Корона;

Лора Дерн, Большая маленькая ложь;

Джулия Гарнер, Озарк;

Тэнди Ньютон, Мир Дикого Запада;

Фиона Шоу, Убивая Еву;

Сара Снук, Наследники;

Мерил Стрип, Большая маленькая ложь:

Самира Уайли, Рассказ служанки.

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале

Андре Брауэр, Бруклин 9-9;

Кенан Томпсон, Субботним вечером в прямом эфире;

Уильям Джексон Харпер, В лучшем мире;

Стерлинг К. Браун, Удивительная миссис Мейзел;

Махершала Али, Рами;

Дэниел Леви, Шиттс Крик;

Тони Шелуб, Удивительная миссис Мейзел.

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале