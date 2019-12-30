Мандалорец 2 сезон: дата выхода, сюжет и актеры

Мандалорец 2 сезон / Disney

Малыш Йода спас вселенную Звездных войн, и Disney, да еще и превознес на вершину рейтинга сериал Мандалорец. Новая история забавной парочки будет рассказана уже в 2020 году, и Мандалорец 2 сезон выйдет осенью 2020.

Интригу продолжения сериала Мандалорец раскрыл режиссер Джон Фавро, выступающий шоураннером и сценаристом проекта.

"Второй сезон Мандалорца выходит осенью 2020", - написал он в своем Твиттере.

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Сериал продлили на второй сезон, и начались съемки еще до завершения первого сезона. Мандалорец 2 сезон начал сниматься еще в ноябре 2019 года. Так что для самых искушенных фанатов это не было сюрпризом.

Выход 2 сезона Мандалорца Джон Фавро анонсировал в день выхода восьмой и заключительной серии первого сезона шоу, которое получило безумные рейтинги благодаря спекуляции на самом милом персонаже вселенной - маленьком зеленом малыше-Йоде. Как показали рейтинги, он получил даже больше умиления, чем порки из 8 части Звездных войн - похожие на пингвинов птицы, которые населяли остров Люка Скайуокера.

Мандалорец 2 сезон: сюжет

Во втором сезоне Мандалорца Дину Джарину уже нет необходимости убегать от охотников Гильдии, а со своими старыми знакомыми он и так всегда настороже, и способен разобраться. Пока ему кажется, что он избавился от Моффа Гидеона, Мандалорец начинает искать пути домой для своего названного сына.

Мандалорец 2 сезон: Актеры и роли / Disney

Тем временем, Гидеон, который владеет Темным мечом - древним оружием правителей мандалорцев, снова открывает охоту за Мнадалорцем и малышом Йодой.

Мандалорец 2 сезон: Актеры и роли

Педро Паскаль — Дин Джарин, мандалорец, одинокий стрелок и охотник за головами

Дитя – Малыш Йода

Карл Уэзерс — Гриф Карга, лидер Гильдии охотников за головами

Ник Нолти — Куиил, представитель расы угнотов, фермер-влагодобытчик

Эмили Суоллоу — Оружейник Мандалорцев

Джина Карано — Кара Дьюн, бывший штурмовик Повстанческого Альянса, ныне наёмница

Минг-На Вен — Феннек Шанд, наёмница

Джанкарло Эспозито — Мофф Гидеон, бывший губернатор сектора Галактической Империи

Первый сезон сериала Мандалорец вышел 12 ноября 2019, так что, учитывая прогнозы Фавро, и работу Disney, Мандалорец 2 сезон стоит ожидать в ноябре 2020 года.

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