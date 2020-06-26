Евровидение: История огненной саги - Джамала появилась в комедии Netflix

Евровидение: История огненной саги / Instagram Джамала

На Netflix вышла комедия Евровидение: История огненной саги - в которой исландская аматорская группа едет на Евровидение, и там соперничает с матерыми артистами за победу.

В фильме сыграла также украинская певица Джамала, которая сыграла камео.

Главные роли в комедии исполнили голливудские звезды Уилл Феррелл, Рэйчел Макадамс, Пирс Броснан, Дэн Стивенс (Александр Лемтов) и Деми Ловато.

Сюжет основан на истории двух исландских исполнителей Ларса (Уилл Феррелл) и Сигрит (Рэйчел Макадамс), которым выпал шанс представить свою страну на песенном конкурсе Евровидение.

Джамала смогла исполнить сольную партию в одном из музыкальных номеров фильма.

Евровидение: История огненной саги / Instagram Джамала

Съемки сцены с участием Джамалы проходили в знаменитом замке Небуорт-хаус XV века в английском графстве Хартфордшир. Интерьеры замка уже много раз появлялись на экране, в частности, здесь снимались эпизоды таких картин как Гарри Поттер и Кубок Огня и Король Говорит!.

Посмотреть фильм онлайн можно на стримминговой платформе Netflix уже с 26 июня.

Напомним, что Warner Bros перенесли премьеры фильмов Довод и Чудо-Женщина 1984 из-за коронавируса в мире.