Евровидение: История огненной саги - Джамала появилась в комедии Netflix

На Netflix вышла комедия Евровидение: История огненной саги - в которой исландская аматорская группа едет на Евровидение, и там соперничает с матерыми артистами за победу.
В фильме сыграла также украинская певица Джамала, которая сыграла камео.
Главные роли в комедии исполнили голливудские звезды Уилл Феррелл, Рэйчел Макадамс, Пирс Броснан, Дэн Стивенс (Александр Лемтов) и Деми Ловато.
Сюжет основан на истории двух исландских исполнителей Ларса (Уилл Феррелл) и Сигрит (Рэйчел Макадамс), которым выпал шанс представить свою страну на песенном конкурсе Евровидение.
Джамала смогла исполнить сольную партию в одном из музыкальных номеров фильма.
Съемки сцены с участием Джамалы проходили в знаменитом замке Небуорт-хаус XV века в английском графстве Хартфордшир. Интерьеры замка уже много раз появлялись на экране, в частности, здесь снимались эпизоды таких картин как Гарри Поттер и Кубок Огня и Король Говорит!.
Посмотреть фильм онлайн можно на стримминговой платформе Netflix уже с 26 июня.
Напомним, что Warner Bros перенесли премьеры фильмов Довод и Чудо-Женщина 1984 из-за коронавируса в мире.