Фильм Довод пропал из расписания Warner Bros

Довод 2020 / Warner Bross

Многострадальный шпионский боевик-триллер Кристофера Нолана Довод не выйдет в 2020 году из-за пандемии коронавируса. После нескольких переносов премьер, ему вообще убрали дату выхода в 2020 году.

О том, что Warner Bros отменили Довод написало издание Variety.

Довод должен был выйти в июне 2020, потом в 16 июля 2020, а потом его дату выхода перенесли на август 2020. Теперь же, из-за закрытия кинотеатров в Калифорнии, Warner Bros и вовсе убрали его из графика на 2020 год.

"Мы опубликуем новую дату выпуска 2020 года для Довода, совершенно оригинальной и потрясающей ленты Кристофера Нолана, - заявил председатель Warner Bros. Тоби Эммерих в своем заявлении. - Мы не относимся к Доводу как к типичной заурядной премьере, и наши планы по маркетингу и дистрибуции будут отражать это".

Напомним, что трилогию спин-оффа о Рике Граймсе из вселенной Ходячие мертвецы продолжают снимать на карантине.