Трилогию о Рике Граймсе снимают в условиях карантина

АМС снимает фильмы о Рике Граймсе / кадр из т/с Ходячие мертвецы

Создатель Ходячих мертвецов Роберт Киркман объявил, что АМС снимает обещанные фильмы о Эндрю Линкольне.

Новые фильмы снимаются даже в условиях карантина, сказал Киркман во время панели на Skybound Xpo.

Он даже предположил фанатам, что пандемия идет на пользу многим фильмам.

Уже известно, что за сценарий первого фильма отвечает Скотт Гимпл, который сейчас отвечает за все сериалы АМС.

Сюжет первого фильма расскажет преимущественно о группе выживших, которые спасли Граймса от смерти, вылечили, и увезли в свое поселение. Других подробностей пока нет, хотя по слухам история будет о команде, которая оперативно борется с зомби по всему миру.Читайте такжеХодячие мертвецы 10 сезон - когда выйдет 16 серия

"Я не хочу, чтобы кто-то думал, будто мы просто сидим и ждём, пока пандемия закончится. На самом деле она даже сделает многие фильмы лучше, в том числе картины про Рика Граймса. Просто потому, что сейчас у нас больше времени на то, чтобы как следует все проработать и довести до блеска. Когда все это закончится, вы услышите об этих фильмах гораздо больше", - сказал Роберт Киркман

Тем временем на основной сериал пандемия повлияло негативно. AMC пришлось отложить финальный эпизод 10 сезона на неопределённое время, поскольку в условиях изоляции его не успели доработать.