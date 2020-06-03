Фильм Защитники отобрали за долги

Защитники / кадр из фильма

Российский фильм Защитники стал государственной ценностью собственностью РФ из-за долгов его создателя - Сарика Андреасяна.

Российский режиссер Сарик Андреасян вынужден был передать Фонду кино права на фильм Защитники, пишет телеграм-канал Mash.

Режиссер снимал ленту на финансирование из Фонда кино.

Однако, фильм получил крайне низкий рейтинг и был под корень раскритикован за низкого качества графику, сценарий, баги и игру актеров. Тем не менее, фонд потребовал средства назад.

"Что делать? Сарик заложил свой ответ Голливуду в банк БКФ в 2015 году, в 2016-м уступил тому же банку исключительные права. Обещал выкупить в 2017-м, но не сложилось", - пишет издание.

Сарик Андреасян делает так не в первый раз: перед Защитниками он уже отдал фильмы Непрощенный, Чемпионы-2, Временные трудности, Гулливер, Ходжа — хозяин Востока.

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