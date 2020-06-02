Создательница самого феминистического фильма DC сделала признание

Чудо-Женщина 1984 / Warner Bros

Накануне премьеры фильма Чудо-женщина 1984 его создательница неожиданно сделала несколько важных признаний о себе и DC.

Американская режиссер Петти Дженкинс в интервью изданию Premiere сказала, что ей больше нравятся создатели фильмов Marvel, и похвалилась, что ей предлагали снимать Лигу Справедливости, но она отказалась. Об этом пишет Comic Book со ссылкой на французское интервью.

Петти Дженскинс призналась, что начала снимать супергеройские фильмы, потому что ей нравятся олдскульные фильмы, но при этом она не признает преемственность и "вселенные", поэтому не стала снимать Лигу Справедливости.

"Мне нравятся комиксы, но я пришла к супергероям через фильмы. Мне хочется подражать кино, которое я видела в детстве. Тогда в нем царил определенный дух. В отличие от других режиссеров, меня не волнуют вселенные, преемственность и так далее. В прошлом меня приглашали снять Лигу справедливости, но мне было не интересно. Слишком много персонажей".

Также Пэтти Дженкинс, которой предлагали снимать Тора-2, неожиданно подняла древнейший вопрос противостояния фанатов, и постаралась объяснить, в чем разница между Marvel и DC на уровне производства фильмов.

"Мне нравятся люди, которые работают в Marvel. Но они хотят полного контроля над фильмами. Поэтому режиссер под их контролем. Да, такое бывает. Более того, сразу видно, когда режиссер не может протолкнуть свое видение", - сказала она.

Более того, как оказывается, что в создании Чудо-женщины, Петти дали достаточно большую свободу.

"Но в случае с Чудо-женщиной 1984, как мне кажется, я сделала именно то, что хотела. Все, что нужно супергеройскому фильму, естественно для меня: мне нравится снимать крутые экшен-сцены на фоне крутых декораций. Я обожаю это", - добавила Дженкинс.

Напомним, фильмы Дюна и Чудо-женщина могут перенести из-за карантина от коронавируса. Если распространение инфекции коронавируса не пойдет на спад, планируется перенести дату выхода Чудо-Женщины 1984 с лета 2020.