Фильмы Дюна и Чудо-женщина перенесут из-за карантина

Дюна, Довод и Чудо-женщина сменят дату выхода / Warner Bros

Warner Bros. готовятся сменит дату выхода Чудо-женщины 1984 на декабрь 2020, Дюны на 2021 год, а Довод на август 2020, пишет Deadline.

Довод может снова сменить дату выхода с 16 июля на 13 августа. Для проката студия требует, чтобы по крайней мере 80% театров мира были открыты, в том числе в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Это позволило бы научно-фантастическому триллеру Кристофера Нолана выйти в 3500 отечественных кинотеатрах и на более чем 30 000 экранах по всему миру. Если этого не произойдет, Тенет переместится на место Чудо-Женщины 14 августа, перемещая сиквел DC Comics Патти Дженкинс к неизвестной дате в декабре.

Дюна же будет выходить и вовсе - неизвестно когда в 2021 году.

Напомним, Disney Studio занимается экранизацией романов Перси Джексон и Олимпийцы в виде сериала на карантине. Разработкой занимается лично автор романов Рик Риордан.