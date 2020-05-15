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Перси Джексон и Олимпийцы - Disney снимает сериал по знаменитой серии романов

15 мая 2020, 16:37

Американский писатель Рик Риордан похвалился тем, что Disney начали снимать новый сериал - Перси Джексон и Олимпийцы - по мотивам его романов.

Перси Джексон и Похититель Молний
Новый сериал Перси Джексон и Похититель Молний / Disney+ screenshot

Disney снимет сериал Перси Джексон и Олимпийцы по мотивам 5 романов Рика Риордана.

Рик Риордан будет лично заниматься адаптацией своих романов, а жена с сыном помогут ему. Об этом лично похвастался автор романов.

Рик Риордан сообщает в своет твиттере, что уже начал работу над сериалом, который выйдет на Disney+.

По словам Рика Риордана первый сезон сериала будет посвящен первой книге - Перси Джексон и похититель молний.

Как известно, все книги серии Перси Джексон и Олимпийцы начались со сказок Рика своему сыну, именно поэтому он придумал дислексию главному герою, и объяснил ее как способность детей-полубогов. Также он добавил и друга-инвалида, который на самом деле оказался мифическим сатиром-охранником.

На основании сказок и получилась серия романов о Перси Джексоне и Олимпийцах.

В первой книге Перси Джексон узнает от своем происхождении, и что его отец - греческий бог Посейдон. Он добирается в лагерь для полубогов, но по ходу дела ввязывается в интригу сына бога Гермеса, который пытается подставить Перси.

В книге ловко описывают, почему греческие боги переселились в США, и как их пантеон пережил века и адаптировался к современной жизни.

Напомним, ранее назвали дату выхода сериала Роковой патруль 2 сезон на HBO Max и DC Universe.

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