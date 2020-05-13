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Роковой патруль 2 - дата выхода и актеры

13 мая 2020, 19:46

Новый сезон сериала Роковой патруль выходит сразу на двух телесервисах летом 2020 года.

Роковой патруль 2 сезон
Роковой патруль 2 сезон  - дата выхода/ Screenshot DC

Сериал по комиксам DC Doom Patrol выходит 25 июня сразу на HBO Max и DC Chanel. 13 мая были анонсированы сразу несколько премьер сериалов на ТВ.

Онлайн-кинотеатр HBO Max, в котором будет выходить продолжение Doom Patrol, объявил даты выхода еще 12 своих оригинальных фильмов и сериалов, релиз которых состоится летом 2020 года.

В новом втором сезоне героям Рокового патруля придется решать еще более ужасные и безумные проблемы, чем в первых 15 сериях.

Роковой патруль 2 сезон актеры и роли

  • Дайан Герреро - Кей Чаллис /Сумасшедшая Джейн
  • Эйприл Боулби - Рита Фарр /Эластичная девушка
  • Джойван Уэйд Виктор Стоун /Киборг
  • Алан Тьюдик - Эрик Морден / Мистер Никто
  • Мэтт Бомер - Ларри Трейнор / Негативный человек
  • Брендан Фрэйзер - Клифф Стил / Роботмен
  • Тимоти Далтон - доктор Найлс Колдер / Шеф
  • Джули Макнивен - Шерил Трейнор, жена Ларри
  • Кайл Клементс - Джона Бауэра, тайный любовник Ларри который также служит в ВВС.
  • Джулиан Ричингс - штурмбаннфюрер Генрих фон Фукса, нацисткий учёный, чьи эксперименты превратили Мордена в Мистера Никто.
  • Кэти Гандерсон - Кейт Стил, жена Клиффа.
  • Фил Моррис - Сайлас Стоун: отец Виктора
  • Кёртис Армстронг - голос таракана Иезекииля
  • Шармин Ли - Элинор Стоун, мать Виктора
  • Алек Мапа - Стив Ларсон (Животно-Овощной-Минеральный Человек)
  • Уилл Кемп - Стив Дейтон (Менто), член первоначального Рокового патруля.
  • Жасмин Каур - Арани Десай (Цельсий), член первоначального Рокового патруля, и жена Найлса.
  • Леса Уилсон - Рея Джонс (Лоудстоун), член первоначального Рокового патруля.
  • Алими Баллард - Джошуа Клей, метачеловек опекун первоначального Рокового патруля.
  • Адмирал Усатик, крыса, с которой мистер Никто связался после смерти его матери, вызванной Роковым патрулём. Настроил крысу на мысли о мщении, и Адмирал Усатик пробрался в Клиффа, чуть не доведя его до психоза.
  • Дэвид А. Макдональд - отец Джейн.
  • Пасэй Пау - Слава. Бессмертная первобытная женщина, в которую влюбляется Найлз.
  • Томми Снайдер - Эрнест Франклин / Охотник за Бородой.
  • Деван Лонг - Флекс Менталло, супергерой-метачеловек с гибкими мышцами, способными изменить реальность.

Так вместе с Doom Patrol, 25 июня, на HBO Max появится специальный эпизод мультсериала Время приключений о роботе БиМО, а также стартуют детское анимационное шоу Эсме и Рой, над которыми работали авторы Улицы Сезам, и третий сезон черной комедии В поиске.

Ранее в сети появилась дата выхода сериала В густом лесу 2020.

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