Роковой патруль 2 - дата выхода и актеры

Роковой патруль 2 сезон - дата выхода/ Screenshot DC

Сериал по комиксам DC Doom Patrol выходит 25 июня сразу на HBO Max и DC Chanel. 13 мая были анонсированы сразу несколько премьер сериалов на ТВ.

Онлайн-кинотеатр HBO Max, в котором будет выходить продолжение Doom Patrol, объявил даты выхода еще 12 своих оригинальных фильмов и сериалов, релиз которых состоится летом 2020 года.

В новом втором сезоне героям Рокового патруля придется решать еще более ужасные и безумные проблемы, чем в первых 15 сериях.

Роковой патруль 2 сезон актеры и роли

Дайан Герреро - Кей Чаллис /Сумасшедшая Джейн

Эйприл Боулби - Рита Фарр /Эластичная девушка

Джойван Уэйд Виктор Стоун /Киборг

Алан Тьюдик - Эрик Морден / Мистер Никто

Мэтт Бомер - Ларри Трейнор / Негативный человек

Брендан Фрэйзер - Клифф Стил / Роботмен

Тимоти Далтон - доктор Найлс Колдер / Шеф

Джули Макнивен - Шерил Трейнор, жена Ларри

Кайл Клементс - Джона Бауэра, тайный любовник Ларри который также служит в ВВС.

Джулиан Ричингс - штурмбаннфюрер Генрих фон Фукса, нацисткий учёный, чьи эксперименты превратили Мордена в Мистера Никто.

Кэти Гандерсон - Кейт Стил, жена Клиффа.

Фил Моррис - Сайлас Стоун: отец Виктора

Кёртис Армстронг - голос таракана Иезекииля

Шармин Ли - Элинор Стоун, мать Виктора

Алек Мапа - Стив Ларсон (Животно-Овощной-Минеральный Человек)

Уилл Кемп - Стив Дейтон (Менто), член первоначального Рокового патруля.

Жасмин Каур - Арани Десай (Цельсий), член первоначального Рокового патруля, и жена Найлса.

Леса Уилсон - Рея Джонс (Лоудстоун), член первоначального Рокового патруля.

Алими Баллард - Джошуа Клей, метачеловек опекун первоначального Рокового патруля.

Адмирал Усатик, крыса, с которой мистер Никто связался после смерти его матери, вызванной Роковым патрулём. Настроил крысу на мысли о мщении, и Адмирал Усатик пробрался в Клиффа, чуть не доведя его до психоза.

Дэвид А. Макдональд - отец Джейн.

Пасэй Пау - Слава. Бессмертная первобытная женщина, в которую влюбляется Найлз.

Томми Снайдер - Эрнест Франклин / Охотник за Бородой.

Деван Лонг - Флекс Менталло, супергерой-метачеловек с гибкими мышцами, способными изменить реальность.

Так вместе с Doom Patrol, 25 июня, на HBO Max появится специальный эпизод мультсериала Время приключений о роботе БиМО, а также стартуют детское анимационное шоу Эсме и Рой, над которыми работали авторы Улицы Сезам, и третий сезон черной комедии В поиске.

Ранее в сети появилась дата выхода сериала В густом лесу 2020.