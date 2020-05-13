Роковой патруль 2 - дата выхода и актеры

Новый сезон сериала Роковой патруль выходит сразу на двух телесервисах летом 2020 года.
Сериал по комиксам DC Doom Patrol выходит 25 июня сразу на HBO Max и DC Chanel. 13 мая были анонсированы сразу несколько премьер сериалов на ТВ.
Онлайн-кинотеатр HBO Max, в котором будет выходить продолжение Doom Patrol, объявил даты выхода еще 12 своих оригинальных фильмов и сериалов, релиз которых состоится летом 2020 года.
В новом втором сезоне героям Рокового патруля придется решать еще более ужасные и безумные проблемы, чем в первых 15 сериях.
Роковой патруль 2 сезон актеры и роли
- Дайан Герреро - Кей Чаллис /Сумасшедшая Джейн
- Эйприл Боулби - Рита Фарр /Эластичная девушка
- Джойван Уэйд Виктор Стоун /Киборг
- Алан Тьюдик - Эрик Морден / Мистер Никто
- Мэтт Бомер - Ларри Трейнор / Негативный человек
- Брендан Фрэйзер - Клифф Стил / Роботмен
- Тимоти Далтон - доктор Найлс Колдер / Шеф
- Джули Макнивен - Шерил Трейнор, жена Ларри
- Кайл Клементс - Джона Бауэра, тайный любовник Ларри который также служит в ВВС.
- Джулиан Ричингс - штурмбаннфюрер Генрих фон Фукса, нацисткий учёный, чьи эксперименты превратили Мордена в Мистера Никто.
- Кэти Гандерсон - Кейт Стил, жена Клиффа.
- Фил Моррис - Сайлас Стоун: отец Виктора
- Кёртис Армстронг - голос таракана Иезекииля
- Шармин Ли - Элинор Стоун, мать Виктора
- Алек Мапа - Стив Ларсон (Животно-Овощной-Минеральный Человек)
- Уилл Кемп - Стив Дейтон (Менто), член первоначального Рокового патруля.
- Жасмин Каур - Арани Десай (Цельсий), член первоначального Рокового патруля, и жена Найлса.
- Леса Уилсон - Рея Джонс (Лоудстоун), член первоначального Рокового патруля.
- Алими Баллард - Джошуа Клей, метачеловек опекун первоначального Рокового патруля.
- Адмирал Усатик, крыса, с которой мистер Никто связался после смерти его матери, вызванной Роковым патрулём. Настроил крысу на мысли о мщении, и Адмирал Усатик пробрался в Клиффа, чуть не доведя его до психоза.
- Дэвид А. Макдональд - отец Джейн.
- Пасэй Пау - Слава. Бессмертная первобытная женщина, в которую влюбляется Найлз.
- Томми Снайдер - Эрнест Франклин / Охотник за Бородой.
- Деван Лонг - Флекс Менталло, супергерой-метачеловек с гибкими мышцами, способными изменить реальность.
Так вместе с Doom Patrol, 25 июня, на HBO Max появится специальный эпизод мультсериала Время приключений о роботе БиМО, а также стартуют детское анимационное шоу Эсме и Рой, над которыми работали авторы Улицы Сезам, и третий сезон черной комедии В поиске.
Ранее в сети появилась дата выхода сериала В густом лесу 2020.