Форсаж закрывают после 11 фильма

Форсаж с Вин Дизелем закрывают / Instagram

Студия Universal Pictures приняла решение закончить основную часть франшизы Форсаж на одиннадцатом фильме.

Как сообщает Deadline, 10 и 11 режиссера Джастина Лин, расскажут единый сюжет историю, который завершит сюжет Доминика Торетто.

При этом о полном завершении франшизы речи, конечно, не идёт. Студия наверняка продолжит выпускать спин-оффы вроде "Хоббса и шоу" и анимационных сериалов для Netflix.

На текущий момент Джастин Лин занят "Форсажем 9" — это пятый фильм серии, который он поставил, а всего их станет как минимум семь.

Создатели намерены вернуть Мишель Родригес, Тайриза Гибсона, Криса "Лудакриса" Бриджеса, Джордану Брюстер, Натали Эммануэль. и Сун Кан.

Киностудия сделает как Marvel со мстителями, собрав в финальных картинах всех основных актеров, включая даже Галь Гадот, чья героиня ранее погибла. Наконец, в основную франшизу могут временно вернуться и Джейсон Стейтем с Дуэйном Джонсоном.

Форсаж 9 должен был выйти еще в первой половине 2020 года, однако из-за Covid-19 фильм перенесли на 28 мая 2021