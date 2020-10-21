Форсаж закрывают после 11 фильма

Universal Pictures закрывают серию фильмов Форсаж на 11 серии, которая станет финалом для Доминика Торетто.
Студия Universal Pictures приняла решение закончить основную часть франшизы Форсаж на одиннадцатом фильме.
Как сообщает Deadline, 10 и 11 режиссера Джастина Лин, расскажут единый сюжет историю, который завершит сюжет Доминика Торетто.
При этом о полном завершении франшизы речи, конечно, не идёт. Студия наверняка продолжит выпускать спин-оффы вроде "Хоббса и шоу" и анимационных сериалов для Netflix.
На текущий момент Джастин Лин занят "Форсажем 9" — это пятый фильм серии, который он поставил, а всего их станет как минимум семь.
Создатели намерены вернуть Мишель Родригес, Тайриза Гибсона, Криса "Лудакриса" Бриджеса, Джордану Брюстер, Натали Эммануэль. и Сун Кан.
Киностудия сделает как Marvel со мстителями, собрав в финальных картинах всех основных актеров, включая даже Галь Гадот, чья героиня ранее погибла. Наконец, в основную франшизу могут временно вернуться и Джейсон Стейтем с Дуэйном Джонсоном.
Форсаж 9 должен был выйти еще в первой половине 2020 года, однако из-за Covid-19 фильм перенесли на 28 мая 2021