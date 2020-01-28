Форсаж 9: дата выхода и трейлер

Фильм Форсаж 9 с Вин Дизелем получил первый официальный трейлер и дату выхода.
Новый фильм знаменитой фрашизы про гонщиков выходит весной 2020 года, и Доминик Торетто снова будет радовать невероятными финтами, и обгонять соперников прямо перед финишем.
Судя по трейлеру, который показали, в этот раз семья снова стыкается с опасностью. В фильме ожидаются не только Доминик, но и Миа, Летти, Роман, Сайфер, Тедж, сестра Шоу и сержант Рейес - без Хоббса.
Пока что за минуту показали только 55-секундный трейлер с сыном Торетто и Летти.
Что будет конкретно происходить в фильме - явно покажут в новых трейлерах.
Форсаж 9 - актеры и роли
- Вин Дизель — Доминик Торетто
- Джордана Брюстер — Миа Торетто
- Мишель Родригес — Летти Ортис
- Натали Эммануэль — Рамзи
- Лукас Блэк — Шон Босуэлл
- Джон Сина — Энцо
- Тайриз Гибсон — Роман Пирс
- Шарлиз Терон — Сайфер
- Хелен Миррен — Магдалина Шоу
- Лекс Эль — сержант Рейес
- Лудакрис — Тедж Паркер
- Энрике Гузман — Саймон Торетто
Форсаж 9 смотреть онлайн в оригинале на английском трейлер:
Сам фильм выйдет в российский прокат 21 мая 2020 года