Форсаж 9: дата выхода и трейлер

Форсаж 9 / Sony

Новый фильм знаменитой фрашизы про гонщиков выходит весной 2020 года, и Доминик Торетто снова будет радовать невероятными финтами, и обгонять соперников прямо перед финишем.

Судя по трейлеру, который показали, в этот раз семья снова стыкается с опасностью. В фильме ожидаются не только Доминик, но и Миа, Летти, Роман, Сайфер, Тедж, сестра Шоу и сержант Рейес - без Хоббса.

Пока что за минуту показали только 55-секундный трейлер с сыном Торетто и Летти.

Что будет конкретно происходить в фильме - явно покажут в новых трейлерах.

Форсаж 9 - актеры и роли

Вин Дизель — Доминик Торетто

Джордана Брюстер — Миа Торетто

Мишель Родригес — Летти Ортис

Натали Эммануэль — Рамзи

Лукас Блэк — Шон Босуэлл

Джон Сина — Энцо

Тайриз Гибсон — Роман Пирс

Шарлиз Терон — Сайфер

Хелен Миррен — Магдалина Шоу

Лекс Эль — сержант Рейес

Лудакрис — Тедж Паркер

Энрике Гузман — Саймон Торетто

Форсаж 9 смотреть онлайн в оригинале на английском трейлер:

Сам фильм выйдет в российский прокат 21 мая 2020 года