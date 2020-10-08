Галь Гадот снимется во Флэше с Эзрой Миллером

Чудо-Женщина 1984 / Warner Bros

Во Флэше Энди Мускетти появится Чудо-женщина в исполнении Галь Гадот.

Мускетти работает с Галь Гадот ради исполнения "небольшой второстепенной роли" во Флэше, пишет The Illuminerdi

По словам журналистов, авторы покачто на этапе переговоров с актрисой. Ей предлагают "вознаграждение"

"Хотя это ни в коем случае не является подтверждением того, что Чудо-женщина в исполнении Галь Гадот может сняться в фильме Флэш. Идея ее потенциального появления в фильме определенно взволнует поклонников, как это было в предыдущих слухах на протяжении многих лет", - говорится в сообщении.

Журналисты связывают это с тем, что события фильма могут быть связаны с Flashpoint, сюжетной линией комиксов 2011 года, которая помогла перезагрузить вселенную комиксов DC.

В этой сюжетной линии альтернативные версии Чудо-женщины и Аквамена изображались как воины-лидеры, которые вели свои армии Темискира и Атлантиды в войну друг с другом.

Уже сейчас точно известно, что в фильме появятся Бэтмены Майкла Китона и Бена Аффлека. Также, по слухам, Warner Bros. хочет привлечь Вэла Килмера и Джоржа Клуни.

Прежде инсайдеры распространяли слух, что Николас Кейдж сыграет Супермена в грядущей картине. Если история с Flaspoint правда - то все становится ясно.

Фильм Флэш выйдет 4 ноября 2022 года. Изначально премьера была намечена на 2 июня, но вместе со всеми блокбастерами Warner Bross Флэша перенесли из-за закрытых кинотеатров.