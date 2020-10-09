Генри Кавилл сделал заявление по поводу роли Артаса в Warcraft

Генри Кавилл / Reuters

После того, как Генри Кавилл сменил доспехи Геральта во втором сезоне Ведьмака, фанаты настолько воодушевились, что стали представляет его в роли Артаса из Warcraft - уж очень ему подошел суровый стиль и белые длинные волосы.

Все свелось к тому, что известный художник BossLogic не выдержал и нарисовал Артаса-короля Лича в исполнении Генри Кавилла.

Популярность этого поста сильно возросла, и набрала уже 115 тысяч лайков, а сам Кавилл пошутил, что играет в World of Warcraft под псевдонимом artas007, и тегнул Bllizard.

Генри Кавилл король-лич / Instagram

Примечательно, что о том, что Кавилл в образе Геральта походит на Артаса, уже отмечали и сами Bllizard, и их сценаристы и геймдизайнеры. Кавилл же не отрицает, что является большим фанатом WOW, ти даже пропустил звонок Зака Снайдера по Лиге Справедливости, потому что "резался" в WOW.

Отметим, что начало разработки сериала Ведьмак на Netflix начиналось идентично - сначала Кавилл признался, как фанатеет от игр, а потом все как завертелось.

Однако, пока что заявлений от Вlizard об экранизации Warcraft не приходило.