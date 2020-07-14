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Герой из Скуби-Ду официально признан открытым ЛГБТ-персонажем

Создатели фильмов, мультиков и мультсериалов о Скуби Ду сделали публичное заявление об ориентации персонажа из детской истории.

14 июля 2020, 18:14
Скуби Ду
В Скуби-Ду появился открытый гей / Warner Bros

Продюсер мультфильмов по франшизе Скуби-Ду Тони Червоне заявил, что героиня Велма Динкли была лесбиянкой.

Джеймс Ганн признался, что ему не дали сделать Велму лесбиянкой еще в 2002 году.

Создатели мультипликационного сериала ранее намекали на это, однако зрители этого не поняли, пишут Insider и BuzzFeed.

"Десять лет назад мы показали это настолько прозрачно, насколько это было возможно. Большинство наших фанатов поняли это. Тем, кто не понял, предлагаю присмотреться. В этом нет никакой новости", – говорится в обращении Червоне.

Джеймс Ганн высказался еще более кардинально, отвечая на вопросы фанатов.

"Я пытался! В 2001 году Вельма была явно ЛГБТ в моем первоначальном сценарии. Но студия только продолжала менять его и менять, делая неоднозначным (конечная версия), затем никаким (готовый фильм) и, наконец, заведя ей парня (в продолжении)", - объявил он.

По словам Тони Червоне, хотя у Велмы и был роман с главным героем Шэгги, все равно героиня больше тянулась к девушке Марсе Флич.

Ранее Warner Bros и HBO сняли фильм Унесенные ветром с проката в HBO Max и забилась несколько часов дополнительного материала из-за расизма в фильме.

новости шоу бизнеса новости кино Warner Bros
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