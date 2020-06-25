Унесенные ветром вернули на HBO Max - что досняли в фильме

Унесенные ветром 1939 / кадр из фильма

Профессор Чикагского университета Жаклин Стюарт записала для Warner Bros и HBO два ролика по фильму Унесенные ветром, чтобы сгладить расистскую критику в адрес фильма и все истории, так как действие ленты, как и оригинального романа происходит во время Гражданской войны в США - войны за свободу темнокожих. Об этом сообщает Variety.

В первом ролике профессор кино Жаклин Стюарт объясняет, что историческая эпоха в фильме изображена ностальгически - без упоминаний о жестокости системы рабства по отношению к темнокожим, то есть реальность сильно смягчена в сравнении с тем, что было на самом деле.

"Фильм показывает этот мир через ностальгический взгляд, отрицая ужасы рабства и расовое неравенство. Просмотр Унесённых ветром может быть дискомфортным, даже болезненным.Читайте такжеРешена судьба фильма Унесенные ветром

Однако важно, что классические голливудские фильмы доступны для просмотра и обсуждения в своём оригинальном виде", - говорит Жаклин в видео.

Жаклин Стюарт также заявила, что из-за законов о расовой сегрегации темнокожие актеры не смогли попасть на премьеру Унесенных ветром в 1939, а афроамериканской актрисе Хэтти Макдэниел пришлось сидеть отдельно от своих коллег по фильму на церемонии вручения премии Оскар.

Как известно, Макдэниел стала первой темнокожей актрисой в истории, получившей Оскар - именно за Унесенных ветром. Она сыграла Мамочку.

Второе видео, которое сопровождает обновленных Унесенных ветром на HBO Max, — это запись с кинофестиваля TCM Classic 2019, на которой в течение часа обсуждается сложное наследие фильма, так что длительность ленты существенно удлинилась.

Напомним, фильм Унесенные ветром пропал из видеотеки HBO Max 10 июня в разгар бунтов в США.