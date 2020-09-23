Главный герой Довода хочет сняться в сиквеле от Нолана

Довод 2020 / Warner Bross

Темнокожий актер Джон Вашингтон, который исполнил главную роль в фильме Довод Кристофера Нолана, признался в интервью изданию Esquire, что с удовольствием снялся бы в сиквеле Довод-2.

"На самом деле я не знаю. Крис делает то, что хочет. Может, у него есть идея, которую он годами вынашивал и хочет реализовать в следующий раз. Может, его вдохновило что-то еще. Не знаю. Я надеюсь, что мы сделаем продолжение. Я надеюсь, что мы сможем исследовать этот мир, потому что, как мне кажется, мы нашли нечто действительно уникальное", - объявил он.

Рецензию на фильм Довод от Главреда можете почитать по ссылке.