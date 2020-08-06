Капитан Марвел 2 снимет создательница сериалов для Netflix

Капитан Марвел / Скриншот youtubе

Новый фильм о супергероине Капитан Марвел будет снимать Ниа ДаКоста, которая ранее зарекомендовала себя

Вторую часть Капитана Марвел снимет Ниа ДаКоста, ранее работавшая над драмой Лесок с "Валькирией" Тессой Томпсон и Лили Джеймс, а также создавшая пару серий сериала Главарь на Netflix, пишет Deadline.

ДаКоста заинтересовала Джордана Пила, который пригласил ее снять хорор Кэндимен по его сценарию.

Напомним, что в "Леске" главная героиня которая занималась контрабандой медицинских препаратов, судорожно пытается наладить свою жизнь по время испытательного срока из-за ареста. Ее то тянет на наркотики, то к возврату к незаконному бизнесу.

Фильм Кэндимен - не особо популярный ужастик, написанный по мотивам городских легенд и историй о Кровавой Мэри.

Больше полнометражных проектов в резюме ДаКосты нет, однако этого хватило для того, чтобы Marvel выбрала ее, а не кого-либо другого из рассматриваемых кандидатов.

И для студии это уже не первый раз, когда она делает ставку на малоизвестного постановщика.

Напомним, фильм Мулан выходит сразу онлайн из-за коронавируса.