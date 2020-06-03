Пора в кино: назвали дату открытия кинотеатров в Украине

В Украине открываются кинотеатры / Warner Bros

В Украине с 10 июня начнут открываться кинотеатры, решило правительство страны.

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что с 10 июня начнут открывать различные учреждения, закрытые из-за карантина. В список, кроме кинотеатров, попали санатории и детские лагеря.

"Будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий. Первые культурные учреждения будут разрешать с 10 июня, сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие", - говорит он.

Тем не менее, карантин вносит свои препятствия - пойти в кино будет не так просто.

"В частности, при открытии будет ограничение не более 1 человека на 5 кв. метров", - добавил Ляшко.

Напомним, кинотеатры перестали работать одними из первых из-за карантина из-за коронавируса, и понесли, вместе с киностудиями и дистрибюторами одни из самых больших потерь по всему миру. Эксперты даже опасаются, что многие компании не смогут оправиться из-за отстрочки съемок и потери средств на рекламу на фильмы в 2020 году.

Первый кинотеатр в Киеве заработал еще в конце мая, но для его посещения есть список условий.