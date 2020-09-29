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Король Лев 2 - Disney снимает сиквел про Муфасу

29 сентября 2020, 21:06

Disney отошли от истории мультяшного Короля Льва, и снимают сиквел фильма уже о совсем другой истории.

Король Лев 2
Король Лев 2 / кадр из фильма

Disney запустила в производство сиквел Короля Льва 2019 года.

Короля Льва 2 снимет Барри Дженкинс, обладатель Оскара за драму "Лунный свет", пишет Dedline со ссылкой на свои источники.

Джефф Натансон, приложивший руку к первой части, вернулся к работе и уже написал первый вариант сценария.

О сюжете фильма на данный момент известно мало. По данным инсайдеров, он углубится в мифологию персонажей и расскажет о прошлом Муфасы.

"В фильме будет использована фотореалистичная технология, которую режиссер Джон Фавро использовал в фильмах 2019 года и Книге джунглей 2016 года", - обещают источники.

Дата выхода продолжения Короля Льва или начала производства не установлена, но вполне понятно, что это главный приоритет для подразделения Шона Бейли после того, как последний фильм собрал более миллиарда долларов по всему миру.

Первый фильм, который снял Джон Фавро , Disney выпустил в 2019 году.

Как известно, оригинальная картина собрала около 1,7 миллиарда долларов в мировом прокате.

Напомним, что в 2020 году вышла еще одна экранизация мультфильма Disney - Мулан, который за первый уикенд собрал рекордную сумму благодаря онлайн трансляции на Disney+

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