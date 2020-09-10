Мулан 2020 - рецензия на новый фильм Disney

Фильм Мулан 2020 - рецензия и обзор / Walt Disney Pictures

Фильм Мулан 2020 вызвал много вопросов еще на этапе съемок из-за того, что это история о китайской девушке, и, как и мультфильм, задумывался для дистрибуции на китайском рынке. Мультфильм 1998 года из-за жесткой политики Китая был показан аж через год, но фильм Мулан 2020 еще не попал в такую ситуацию.

История про Мулан опирается на легенду-роман - Балладу о Хуа Мулань, в которой Мулань переодевается воином, вместо отца идет в армию, и после громких побед, получает должность чиновника при дворе императора. Она отправляется домой, переодевается в женское, и тут ее застают боевые товарищи, которые неожиданно решили приехать.

Что же касается кинематографа - то Китай и сам снял много картин о Мулан. Например в 1939 году она была показана как некая китайская Жанна Д'Арк, что частично перекликается с нынешним диснеевским фильмом - только в конце она все равно вышла замуж.Читайте такжеФильму Мулан объявили бойкот за пару дней до премьеры

Фильм Мулан 2009 более эпичный и богатый на события - Мулан командует легионами и становится генералом, но на это ее таки спровоцировала мнимая смерть любимого, который на самом деле остался жив. Но в этом фильме она жертвует чувствами ради страны.

Фильм Мулан 2020 кардинально отличается от всех этих историй, и даже от оригинального мультфильма. Благодаря желанию угодить всем подряд, шоуранеры ликвидировали романтическую сюжетную линию, пойдя навстречу феминисткам, и превратили Мулан в некую бесчувственную и бездушную Жанну Д'Арк из Китая.

Фильм снимали Ники Каро, Джейсон Рид, Крис Бендер, Джейк Вайнер и Тендо Нагенда. Все премудрости киноискусства были соблюдены, но к фильму Мулан скорее качественные вопросы - несоответствие с действительностью, провалы в логике, перекручивание фактов, которые, однако не особо влияют на саму идею фильма, которую хотели показать лентой.

Фильм Мулан 2020 - сюжет

Мулан росла взбалмошным ребенком, ей сделали младшую сестру, которая как-раз и была идеалом женщины по китайским меркам. Папа попустительствовал Мулан, разрешая ей вести себя как пацанке. В итоге, это привело к тому, что на церемонии знакомства со свахой, Мулан устроила катастрофу, и была с позором выгнана. После этого отец впервые на нее сорвался, указав, что она женщина. Буквально сразу же в их поселение прибыли гонцы императора, которые вызвали на войну по одному мужчине от семьи. Мулан стало жаль отца, и на своем стыду от того, что она его расстроила, она украла его коня, меч и доспехи и сбежала в армию. Вместо дракончика Мушу у нее случаются галлюцинации с фениксом, который время от времени указывает ей знаки.

Фильм Мулан 2020 - сюжет / Walt Disney Pictures

В армии Мулан сторонится мужчин, постоянно ходит на ночные дежурства и напрочь забывает о гигиене. Это приводит к тому, что во время ночного купания ее чуть не раскрывают. Однако, комичность вызывает то, что ее общение с "друзьями" иногда выглядит как заигрывание. Учитывая, что они не в курсе, что она девушка - со стороны это смотрится неоднозначно.

В отличии от всех остальных фильмов, Мулан сразу показывает себя лучшим воином без всякого обучения, ибо по сюжету, у нее есть Ци (почему-то шоуранеры все же не удосужились почитать даже Википедию, чтобы не позориться с тем, что такое Ци, что она есть у всех). Выводится героическая история о том, что только великие воины-мужчины умеют ею пользоваться, а девушкам не дано - ведь как же, патриархальное угнетение налицо.Читайте такжеДюна 2020 - дата выхода, актеры и трейлер фильма

Колдунья Сянь Лан по этому же сюжету - также угнетаемая женщина, а не великий демон, и она стала служить вождю кочевников за то, чтобы он ее признал в новом царстве.

Как и в оригинале, Мулан выигрывает битву в снегах, но раскрывает себя - ее с позором изгоняют. Сянь Лан рассказывает ей историю тысячелетних угнетений женщин с Ци, и зовет присоединиться, но Мулан решает доблестно менять систему. Она раскрывает планы Бори Хана - вожака непонятно кого в фильме, и вместе с отрядом старых боевых товарищей устремляется во дворец спасать императора. Сянь Лан жертвует собой ради Мулан, а девушка показывает свое Ци во всей красе, и побеждает злодея вместе с Императором, который также, к слову мастер Ци.

Фильм Мулан 2020 - спецэффекты/ Walt Disney Pictures

В итоге Мулан получает признание, и отправляется домой, рассказать, что уничтожила семейный меч, доспехи, и угробила коня. В финале к ней приезжают послы императора и зовут на службу.

Фильм Мулан 2020 - здравый смысл и критика

События Баллады о Мулан и фильмов происходит в 7 веке нашей эры, и в зависимости от обстоятельств, ей приписывали борьбу с разными кочевниками, но они были по крайней мере реальными. В фильме Мулан 2020 все боятся каких-то мифических "руранов", которые бегают по стенам, и с легкостью делают осадные машины, что вообще не свойственно с исторической и логической точки зрения кочевникам.Читайте такжеГолливуд подловили на двойной расовой политике ради прибыли

Еще на этапе съемок, китайцы были раздосадованы тем, что в фильме неточно показали быт, и что исторически это не совпадает ни с чем. Нужно признаться, что шоуранеры выбирали декорации по принципу "понравилось - не понравилось", а не по реалистичноти.

Тактика и стратегия ведения боя китайской армией - также страшный позор создателей, который не соответствует действительности. История с Ци - и вовсе никуда не годится - это просто форменное издевательство над китайской культурой. Проще было снимать фильм о девушке из сказочной страны и сказочного мира, которого не существует - тогда не было бы никаких претензий к картине.

Фильм Мулан 2020 - актеры и роли / Walt Disney Pictures

С другой стороны, у фильма есть несколько достоинств, которые нельзя отрицать - мораль в нем таки есть. Кроме того, что женщинам показывают, что можно и нужно быть сильными, чтобы добиться своего, всем детям показали, что правда всегда выйдет наружу, и силен тот, кто честен перед собой и окружающими. Учитывая, что рейтинг фильма 12+, и дети - таки основная аудитория, эти особенности явно перевешивают все ляпы Мулан 2020.

Фильм Мулан 2020 - музыка и эффекты

Компания Disney на славу постаралась над спецэффектами, чего только стоит галлюцинация Мулан с фениксом. Однако живописные пейзажи, снежная лавина, бои и воины, которые ловят стрелы и бегают по стенам - это просто прекрасно и идет на 10/10. Музыка не была в центре внимания, как в мультике, и песен герои не пели, но легкий саундрек, который сопровождал фильм, не создавал какого-либо дискомфорта. Поэтому вполне 9/10 за то, что все же отказались от всех песен, которые так нравились в мультфильме детям.Читайте такжеМочи "Начало", начинай сначала: рецензия на фильм Тенет

Особое внимание стоит уделить декорациям - несмотря на то, что они не соответствуют исторической эпохе, сделаны они были добротно и со старанием. Целый тренировочный лагерь в первой половине фильма, и китайская столица с Новым и Старым городом во второй половине достойны похвалы.

Фильм Мулан 2020 - актеры и роли

Лю Ифэй – Гоа Мулан;

Йосон Ань – Чэнь Хунхуи;

Гун Ли – Сианя Ланг;

Джейсон Скотт Ли – Бори Хан;

Ци Ма – Хуа Чжоу;

Донни Йен Тунг;

Джет Ли – Император;

Рон Юань – сержант Цянь;

Джимми Вонг – Линг;

Доу Муа – По;

Чен Тан – Яо;

Ксана Тан – Хуа Сю;

Уткарш Амбудкар – Скатч;

Чум Эхелепола – Рамтиш.

Фильм Мулан 2020 смотреть онлайн трейлер на украинском языке:

В итоге, фильм Мулан вполне заслуживает твердую 6,5/10. Без претензий к эффектам и постановке, но с большими вопросами к логике, соответствию оригинальной Балладе о Мулань, истории и культуре Китая. К тому же от Диснеевской картины все же было ожидание услышать хотя бы одну песню. Моральные ценности, которые показывает фильм вполне соответствуют современным западным ценностям.