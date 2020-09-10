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Мулан 2020 - рецензия на новый фильм Disney

Александр Галаджий

журналист

10 сентября 2020, 10:45

Фильм Мулан 2020 выходит в Украине 10 сентября, и будет показан во всех кинотеатрах. Чем фильм Мулан отличается от мультфильма и оригинальной легенды - читайте на Главреде.

Фильм Мулан 2020
Фильм Мулан 2020 - рецензия и обзор / Walt Disney Pictures

Фильм Мулан 2020 вызвал много вопросов еще на этапе съемок из-за того, что это история о китайской девушке, и, как и мультфильм, задумывался для дистрибуции на китайском рынке. Мультфильм 1998 года из-за жесткой политики Китая был показан аж через год, но фильм Мулан 2020 еще не попал в такую ситуацию.

История про Мулан опирается на легенду-роман - Балладу о Хуа Мулань, в которой Мулань переодевается воином, вместо отца идет в армию, и после громких побед, получает должность чиновника при дворе императора. Она отправляется домой, переодевается в женское, и тут ее застают боевые товарищи, которые неожиданно решили приехать.

Что же касается кинематографа - то Китай и сам снял много картин о Мулан. Например в 1939 году она была показана как некая китайская Жанна Д'Арк, что частично перекликается с нынешним диснеевским фильмом - только в конце она все равно вышла замуж.Читайте такжеФильму Мулан объявили бойкот за пару дней до премьеры

Фильм Мулан 2009 более эпичный и богатый на события - Мулан командует легионами и становится генералом, но на это ее таки спровоцировала мнимая смерть любимого, который на самом деле остался жив. Но в этом фильме она жертвует чувствами ради страны.

Фильм Мулан 2020 кардинально отличается от всех этих историй, и даже от оригинального мультфильма. Благодаря желанию угодить всем подряд, шоуранеры ликвидировали романтическую сюжетную линию, пойдя навстречу феминисткам, и превратили Мулан в некую бесчувственную и бездушную Жанну Д'Арк из Китая.

Фильм снимали Ники Каро, Джейсон Рид, Крис Бендер, Джейк Вайнер и Тендо Нагенда. Все премудрости киноискусства были соблюдены, но к фильму Мулан скорее качественные вопросы - несоответствие с действительностью, провалы в логике, перекручивание фактов, которые, однако не особо влияют на саму идею фильма, которую хотели показать лентой.

Фильм Мулан 2020 - сюжет

Мулан росла взбалмошным ребенком, ей сделали младшую сестру, которая как-раз и была идеалом женщины по китайским меркам. Папа попустительствовал Мулан, разрешая ей вести себя как пацанке. В итоге, это привело к тому, что на церемонии знакомства со свахой, Мулан устроила катастрофу, и была с позором выгнана. После этого отец впервые на нее сорвался, указав, что она женщина. Буквально сразу же в их поселение прибыли гонцы императора, которые вызвали на войну по одному мужчине от семьи. Мулан стало жаль отца, и на своем стыду от того, что она его расстроила, она украла его коня, меч и доспехи и сбежала в армию. Вместо дракончика Мушу у нее случаются галлюцинации с фениксом, который время от времени указывает ей знаки.

Фильм Мулан 2020
Фильм Мулан 2020 - сюжет / Walt Disney Pictures

В армии Мулан сторонится мужчин, постоянно ходит на ночные дежурства и напрочь забывает о гигиене. Это приводит к тому, что во время ночного купания ее чуть не раскрывают. Однако, комичность вызывает то, что ее общение с "друзьями" иногда выглядит как заигрывание. Учитывая, что они не в курсе, что она девушка - со стороны это смотрится неоднозначно.

В отличии от всех остальных фильмов, Мулан сразу показывает себя лучшим воином без всякого обучения, ибо по сюжету, у нее есть Ци (почему-то шоуранеры все же не удосужились почитать даже Википедию, чтобы не позориться с тем, что такое Ци, что она есть у всех). Выводится героическая история о том, что только великие воины-мужчины умеют ею пользоваться, а девушкам не дано - ведь как же, патриархальное угнетение налицо.Читайте такжеДюна 2020 - дата выхода, актеры и трейлер фильма

Колдунья Сянь Лан по этому же сюжету - также угнетаемая женщина, а не великий демон, и она стала служить вождю кочевников за то, чтобы он ее признал в новом царстве.

Как и в оригинале, Мулан выигрывает битву в снегах, но раскрывает себя - ее с позором изгоняют. Сянь Лан рассказывает ей историю тысячелетних угнетений женщин с Ци, и зовет присоединиться, но Мулан решает доблестно менять систему. Она раскрывает планы Бори Хана - вожака непонятно кого в фильме, и вместе с отрядом старых боевых товарищей устремляется во дворец спасать императора. Сянь Лан жертвует собой ради Мулан, а девушка показывает свое Ци во всей красе, и побеждает злодея вместе с Императором, который также, к слову мастер Ци.

Фильм Мулан 2020
Фильм Мулан 2020 - спецэффекты/ Walt Disney Pictures

В итоге Мулан получает признание, и отправляется домой, рассказать, что уничтожила семейный меч, доспехи, и угробила коня. В финале к ней приезжают послы императора и зовут на службу.

Фильм Мулан 2020 - здравый смысл и критика

События Баллады о Мулан и фильмов происходит в 7 веке нашей эры, и в зависимости от обстоятельств, ей приписывали борьбу с разными кочевниками, но они были по крайней мере реальными. В фильме Мулан 2020 все боятся каких-то мифических "руранов", которые бегают по стенам, и с легкостью делают осадные машины, что вообще не свойственно с исторической и логической точки зрения кочевникам.Читайте такжеГолливуд подловили на двойной расовой политике ради прибыли

Еще на этапе съемок, китайцы были раздосадованы тем, что в фильме неточно показали быт, и что исторически это не совпадает ни с чем. Нужно признаться, что шоуранеры выбирали декорации по принципу "понравилось - не понравилось", а не по реалистичноти.

Тактика и стратегия ведения боя китайской армией - также страшный позор создателей, который не соответствует действительности. История с Ци - и вовсе никуда не годится - это просто форменное издевательство над китайской культурой. Проще было снимать фильм о девушке из сказочной страны и сказочного мира, которого не существует - тогда не было бы никаких претензий к картине.

Фильм Мулан 2020
Фильм Мулан 2020 - актеры и роли / Walt Disney Pictures

С другой стороны, у фильма есть несколько достоинств, которые нельзя отрицать - мораль в нем таки есть. Кроме того, что женщинам показывают, что можно и нужно быть сильными, чтобы добиться своего, всем детям показали, что правда всегда выйдет наружу, и силен тот, кто честен перед собой и окружающими. Учитывая, что рейтинг фильма 12+, и дети - таки основная аудитория, эти особенности явно перевешивают все ляпы Мулан 2020.

Фильм Мулан 2020 - музыка и эффекты

Компания Disney на славу постаралась над спецэффектами, чего только стоит галлюцинация Мулан с фениксом. Однако живописные пейзажи, снежная лавина, бои и воины, которые ловят стрелы и бегают по стенам - это просто прекрасно и идет на 10/10. Музыка не была в центре внимания, как в мультике, и песен герои не пели, но легкий саундрек, который сопровождал фильм, не создавал какого-либо дискомфорта. Поэтому вполне 9/10 за то, что все же отказались от всех песен, которые так нравились в мультфильме детям.Читайте такжеМочи "Начало", начинай сначала: рецензия на фильм Тенет

Особое внимание стоит уделить декорациям - несмотря на то, что они не соответствуют исторической эпохе, сделаны они были добротно и со старанием. Целый тренировочный лагерь в первой половине фильма, и китайская столица с Новым и Старым городом во второй половине достойны похвалы.

Фильм Мулан 2020 - актеры и роли

  • Лю Ифэй – Гоа Мулан;
  • Йосон Ань – Чэнь Хунхуи;
  • Гун Ли – Сианя Ланг;
  • Джейсон Скотт Ли – Бори Хан;
  • Ци Ма – Хуа Чжоу;
  • Донни Йен Тунг;
  • Джет Ли – Император;
  • Рон Юань – сержант Цянь;
  • Джимми Вонг – Линг;
  • Доу Муа – По;
  • Чен Тан – Яо;
  • Ксана Тан – Хуа Сю;
  • Уткарш Амбудкар – Скатч;
  • Чум Эхелепола – Рамтиш.

Фильм Мулан 2020 смотреть онлайн трейлер на украинском языке:

В итоге, фильм Мулан вполне заслуживает твердую 6,5/10. Без претензий к эффектам и постановке, но с большими вопросами к логике, соответствию оригинальной Балладе о Мулань, истории и культуре Китая. К тому же от Диснеевской картины все же было ожидание услышать хотя бы одну песню. Моральные ценности, которые показывает фильм вполне соответствуют современным западным ценностям.

Галаджий Александр новости кино новости шоу бизнеса Рецензия обзор Мулан Walt Disney
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