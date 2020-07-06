Том Круз добился отмены карантина для актеров в Великобритании

Том Круз / Instagram

Власти Великобритании одними из первых разрешили возобновить съемки на своей территории. Теперь одними из первых они отменяют 14-дневный карантин для звезд, которые снимаются в проектах на территории Великобритании.

Свое решение Правительство Великобритании приняло после разговора Том Круза с Министром культуры Великобритании, пишет Variety.

Решение было принято после беседы министра культуры Великобритании Оливера Даудена с Томом Крузом, работающим над новой частью Миссия невыполнима в студии Warner Bros. вблизи Лондона.

Примечательно, что одними из последних перед коронавирусом завершались съемки Миссии Невыполнимой - они тогда проходили в Италии.

По словам Даудена, Великобритания — востребованная площадка для работы над блокбастерами, которая укрепляет местную экономику, и власти решили дать слабину в этой сфере.

Полного списка актеров и съемочных групп, которых освободили от карантина, нет, однако Том Круз в него точно входит.

Напомним, что об восстановлении съемок в Великобритании заговорили еще вначале мая, и страна потенциально одна из первых, которая разрешила их с кучей предосторожностей.