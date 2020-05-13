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Кара Старбак Трэйс из Крейсера Галактика сыграет в Мандалорце-2

13 мая 2020, 11:39

Кэти Сэкхофф уже отсняла все свои эпизоды для сериала Мандалорец -2 еще до начала карантина из-за коронавируса

Кэти Сэкхофф сыграет Бо-Катан
Кэти Сэкхофф сыграет Бо-Катан / кадр из сериала

Знаменитая рыжая мандалорка Бо-Катан Крайз, которая в финале сериала Войны клонов повалила режим Дарта Мола на Мандалоре, появится во втором сезоне сериала Мандалорец.

Все сцены с Кэти Сэкхофф, которая играет Бо-Катан Крайз, уже отсняты, сообщает Slash Film со ссылкой на свои источники.

Съемки второго сезона сериала Мандалорец завершились еще в феврале 2020, и с этого времени сериал находится на постродакшене. Именно поэтому, по словам руководства Disney Мандалорец-2 выйдет вовремя.

Кроме Бо-Катан во втором сезоне появится героиня неудачного проекта Повстанцы - Сабин Рен, а также одна из главных героинь сериала Войны Клонов Асока Тано с капитаном Рексом, которого спасла в финале 7 сезона сериала.

Звездные войны Войны клонов смотреть онлайн отрывок с Бо-Катан:

Ранее стало известно, что сериал Мандалорец снимал Роберт Родригез.

Мандалорец новости шоу бизнеса Сериалы Disney
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