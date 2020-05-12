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Сериал Мандалорец снимет Роберт Родригез

12 мая 2020, 17:12

Знаменитый создатель Города грехов, Отчаянного, От заката до рассвета и Мачете Роберт Родригез снимает Мандалорца-2.

Роберт Родригез снимет Мандалорца
Роберт Родригез снимет Мандалорца / Twitter

Роберт Родригез стал новым режиссером сериала Мандалорец для Disney+. Любитель треша и кровищи и создатель нетривиальных решений на съемочной площадке Роберт Родригез похвалился тем, что ему предложили желанную вакансию в своем Twitter.

"Я со смущением должен сообщить, что получил редчайшую привилегию управлять самой большой звездой во вселенной", - написал он в своем твиттере.

В официальных источниках уточняется, что Родригез отвечает за съемку всего нескольких эпизодов Мандалорца-2.

Напомним, что после успеха первого сезона, Disney собирает в сериал всех знаменитых звезд - например капитана Рекса и Бобу Фетта сыграет оригинальный актер из Звездных войн: Атаки клонов.

Дата выхода сериала Мандалорец 2 назначена на октябрь 2020, и руководство Disney официально заверило, что сериал выйдет вовремя.

Мандалорец новости шоу бизнеса Сериалы Disney
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