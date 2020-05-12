Актер из Атаки Клонов сыграет капитана Рекса в Мандалорце-2

Темуэра Моррисон / кадр из фильма Атака клонов

Актер Темуэра Моррисон сыграет в Мандалорце наемника Бобу Фетта и капитана Рекса, который спасся с Асокой после приказа 66.

The Hollywood Reporter со ссылкой на источники утверждает, что во втором сезоне Мандалорца Темуэра Моррисон сыграет коммандора Рекса и Бобу Фетта.

Темуэра Моррисон получил эпизодическую роль в сериале Мандалорец-2, появившись в типичном амплуа после своей первой пробы в Атаке клонов и Мести Ситхов.

Издание сообщает, что в серии Стрелок был показан персонаж Темуэра Моррисона. Но пока что догадаться, Боба Фетт это, или Рекс - невозможно, ибо оба использовали пистолеты, как основное оружие. Ходят слухи, что его мельком показали - когда фигура в фирменном костюме наемника приблизилась к телу Феннек Шанд.

Напомним, 2 сезон сериала Мандалорец выходит в октябре 2020 на Disney+. В компании подтвердили, что дата выхода сериала не будет меняться из-за коронавируса.

Ранее Главред опубликовал список серий сериала Мандалорец 2 и их названия.