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Актер из Атаки Клонов сыграет капитана Рекса в Мандалорце-2

12 мая 2020, 10:50

Темуэра Моррисон, который сыграл Джанго Фетта в Атаке Клонов, станет одним из героев сериала Мандалорец-2 на Disney+.

Темуэра Моррисон
Темуэра Моррисон / кадр из фильма Атака клонов

Актер Темуэра Моррисон сыграет в Мандалорце наемника Бобу Фетта и капитана Рекса, который спасся с Асокой после приказа 66. 

The Hollywood Reporter со ссылкой на источники утверждает, что во втором сезоне Мандалорца Темуэра Моррисон сыграет коммандора Рекса и Бобу Фетта.

Темуэра Моррисон получил эпизодическую роль в сериале Мандалорец-2, появившись в типичном амплуа после своей первой пробы в Атаке клонов и Мести Ситхов.

Издание сообщает, что в серии Стрелок был показан персонаж Темуэра Моррисона. Но пока что догадаться, Боба Фетт это, или Рекс - невозможно, ибо оба использовали пистолеты, как основное оружие. Ходят слухи, что его мельком показали - когда фигура в фирменном костюме наемника приблизилась к телу Феннек Шанд.

Напомним, 2 сезон сериала Мандалорец выходит в октябре 2020 на Disney+. В компании подтвердили, что дата выхода сериала не будет меняться из-за коронавируса.

Ранее Главред опубликовал список серий сериала Мандалорец 2 и их названия.

Мандалорец новости шоу бизнеса Сериалы Disney
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