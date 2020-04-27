Мандалорец 2 сезон - список серий и их название

Сериал Мандалорец 2 сезон выходит на Disney+ в 2020 году. В сети появился список серий 2 сезона Мандалорца, и их названия.
Список серий 2 сезона Мандалорца попал в сеть. Журналисты издания The Geeks Worldwide показали список из 8 серий 2 сезона Мандалорца с названиями.
Журналист портала The Geeks Worldwide Эмре Кайя опубликовал названия всех эпизодов второго сезона Мандалорца.
В его списке есть название серии, которое намекает на появление Асоки Тано.
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Мандалорец 2 сезон - список серий
- Глава 1: Поиск (The Search)
- Глава 2: Столкновение (The Confrontation)
- Глава 3: Вознаграждение (The Bounty)
- Глава 4: Республика (The Republic)
- Глава 5: Лоялист (The Loyalist)
- Глава 6: Чародей (-ка) (The Sorcerer)
- Глава 7: Возвращение (The Return)
- Глава 8: Империя (The Empire)
Кайя предполагает, что в шестой главе появится Асока Тано, бывшая ученица Энакина Скайуокера. Disney официально подтвердила, что Розарио Доусон сыграет Асоку Тано во втором сезоне Мандалорца. Так что, не исключено, что вот он - звездный час.
Официально Disney список серий пока не подтвердил, так что данные журналиста могут оказаться ошибочными.