Мандалорец 2 сезон: Розарио Доусон сыграет Асоку Тано из Войн Клонов

Мандалорец 2 сезон актеры / Disney

Disney вводят во втором сезоне Мандалорца ученицу Энакина Скайуокера Асоку Тано, которая стала популярна после сериалов Войны клонов и Повстанцы.

По данным сразу двух источников Slash Film, персонажа сыграе Розарио Доусон.

Слух может быть не так далек от истины, потому что героиню придумал Дейв Филони, один из шоураннеров Войны клонов. Вместе с Джоном Фавро он занимается и Мандалорцем — в первом сезоне постановщик отснял один из эпизодов.

Асока Тано — падаван Энакина Скайуокера, Читайте такжеМандалорец 2 сезон: дата выхода, сюжет и актерыкоторого ввели в анимационном сериале Звздные войны: Войны клонов. Она также появилась в мультсериале Звздные войны: Повстанцы, но ни разу не показывалась в фильмах и игровых сериалах франшизы.

Розарио Доусон известна по сериалам Железный кулак, Город Грехов, Добро пожаловать в Zомбиленд, Люди в черном 2, Чудо-Женщине и других картинах.

Ранее Disney назвали дату выхода Вперед 2020 онлайн.