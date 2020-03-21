Мандалорец 2 сезон: Розарио Доусон сыграет Асоку Тано из Войн Клонов

В сети распространили слух, что создатели сериала Мандалорец намерены ввести во 2 сезон персонажа из сериала Войны Клонов.
Disney вводят во втором сезоне Мандалорца ученицу Энакина Скайуокера Асоку Тано, которая стала популярна после сериалов Войны клонов и Повстанцы.
По данным сразу двух источников Slash Film, персонажа сыграе Розарио Доусон.
Слух может быть не так далек от истины, потому что героиню придумал Дейв Филони, один из шоураннеров Войны клонов. Вместе с Джоном Фавро он занимается и Мандалорцем — в первом сезоне постановщик отснял один из эпизодов.
Асока Тано — падаван Энакина Скайуокера, Читайте такжеМандалорец 2 сезон: дата выхода, сюжет и актерыкоторого ввели в анимационном сериале Звздные войны: Войны клонов. Она также появилась в мультсериале Звздные войны: Повстанцы, но ни разу не показывалась в фильмах и игровых сериалах франшизы.
Розарио Доусон известна по сериалам Железный кулак, Город Грехов, Добро пожаловать в Zомбиленд, Люди в черном 2, Чудо-Женщине и других картинах.
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