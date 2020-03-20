Disney запускает фильм Вперед онлайн - дата выхода

Вперед 2020 / Disney

Мультфильм Вперед выходит в США на цифровых носителях, в конце марта, а с апреля его можно будет смотреть на платформе Disney+, говорится в официальном заявлении Disney.

Из-за эпидемии вируса Covid-19 и временного закрытия кинотеатров во многих странах фильм решили выпустить в общество раньше.

Цифровые копии фильма Disney и Pixar можно будет приобрести за 20 долларов — как и многие другие картины, которые студии выпустили раньше времени.

Еще через две недели Вперед появится в онлайн-кинотеатре Disney+ — он станет доступен подписчикам сервиса из США 3 апреля.

Создатели мультфильма отметили, что рады дать зрителям возможность посмотреть их картину дома, но надеются, что скоро люди снова смогут увидеть кино на большом экране.

Озвучкой двоих братьев в мультфильме занимались Том Холланд и Крис Пратт.

Ранее Universal решили запустить онлайн Бладшот 2020 - фильм по мотивам комиксов Valiant с Вин Дизелем в главных ролях.