Бладшот 2020 выходит онлайн: когда смотреть фильм

Бладшот 2020 / Sony

Columbia Pictures и Sony будут показывать онлайн несмотря на то, что фильм стартовал в мире 12 марта.

О желании выпустить Бладшота онлайн поведал глава Sony Pictures Том Ротман, пишет The Hollywood Reporter.

"Это уникальное и чрезвычайно редкое обстоятельство, когда кинотеатры должны были закрываться по всей стране для всеобщего блага, а Бладшот внезапно недоступен ни при каких условиях. Теперь у зрителей будет возможность приобрести Бладшот, и сразу же увидеть его дома, где мы все проводим больше времени.Читайте также"А вместо сердца – дизельный мотор": рецензия на боевик Бладшот с Вином Дизелем Мы уверены, что, как и другие компании, сильно пострадавшие от вируса, кинотеатры будут приходить в себя, и мы будем рядом, чтобы поддержать их", - сказал он.

За это время при бюджете в 45 миллионов долларов Бладшот собрал по миру около 24 миллионов.

Теперь онвыйдет онлайн 24 марта вместе с остальными фильмами Universal на новом онлайн кинотеатре.

Ранее Universal анонсировали создание онлайн-кинотеатра, и назвали его дату открытия.