Мир Юрского периода 3 - дата выхода, съемки и актеры

Мир Юрского периода 3 / Universal

Съемки Мира Юрского периода: Власть возобновляются в студии Pinewood в Великобритании, после того, как процесс остановили в середине марта.

Universal подтвердила, что сможет вернуться к работе над своим фильмом уже на второй неделе июля, пишет Deadline.

Пока что съемочная команда следует установленным правилам безопасности, подготавливая площадку к продакшену, завершая в июне подготовку павильонов.

Universal в общей сумме потратит около пяти миллионов долларов на меры безопасности - планируется, что все актеры и съемочная группа пройдут тестирования на коронавирус - перед началом работы и регулярно во время съемок - вплоть до конца продакшена.

Режиссер Мира Юрского периода: Власть - Колин Треворроу. Он же был соавтором сценария.

В фильме сыграют Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм, Сэм Нил и Лора Дерн.

Старт проката намечен на июнь 2021 года, однако пока не исключено, что из-за задержки в продакшене дату еще поменяют.

Ранее Warner Bros перенесли даты выхода Довода, Чудо-женщины 1984, Годзиллы, Матрицы 4 и других ожидаемых блокбастеров.