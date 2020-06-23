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Мир Юрского периода 3 - дата выхода, съемки и актеры

Universal и Pinewood объявили о возобновлении съемок 3 фильма из серии Мир Юрского периода.

23 июня 2020, 12:03
Мир Юрского периода 3
Мир Юрского периода 3 / Universal

Съемки Мира Юрского периода: Власть возобновляются в студии Pinewood в Великобритании, после того, как процесс остановили в середине марта.

Universal подтвердила, что сможет вернуться к работе над своим фильмом уже на второй неделе июля, пишет Deadline.

Пока что съемочная команда следует установленным правилам безопасности, подготавливая площадку к продакшену, завершая в июне подготовку павильонов.

Universal в общей сумме потратит около пяти миллионов долларов на меры безопасности - планируется, что все актеры и съемочная группа пройдут тестирования на коронавирус - перед началом работы и регулярно во время съемок - вплоть до конца продакшена.

Режиссер Мира Юрского периода: Власть - Колин Треворроу. Он же был соавтором сценария.

В фильме сыграют Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм, Сэм Нил и Лора Дерн.

Старт проката намечен на июнь 2021 года, однако пока не исключено, что из-за задержки в продакшене дату еще поменяют.

Ранее Warner Bros перенесли даты выхода Довода, Чудо-женщины 1984, Годзиллы, Матрицы 4 и других ожидаемых блокбастеров.

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