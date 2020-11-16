УкрРус
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Мисс Марвел - появились подробности съемок сериала про мусульманскую героиню

16 ноября 2020, 18:04

На съемочных площадках Disney кипит работа - готовится сразу много разных проектов, и информация об отдельных иногда всплывает в сети.

Мисс Марвел
Мисс Марвел / twitter

Сериал про первую мусульманскую супергероиню в Marvel - Мисс Марвел уже начали снимать, а также планируют дату выхода сериала.

Мисс Марвел с Иман Веллани в главной роли выйдет в 2021 году пишет Discussing Film.

Кармен Кабана будет оператором сериала.

Шоураннером выступает Биша К. Али, которая работала над сценарием сериала Локи. Камалу Кхан сыграет Иман Веллани. Других подробностей об актерском составе нет.

Арджун Бхасин будет работать дизайнером костюмов в сериале. В числе режиссеров Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а также Мира Менон и Шармин Обаид-Чиной.

Вначале октября стало известно, что Disney начали снимать уникальный сериал по мотивам комикса о маленькой мусульманской девочке, которая стала супергероиней - Мисс Марвел. Ее сыграет Иман Веллани, для которой это дебют в кино.

новости шоу бизнеса Сериалы Disney
Сейчас вы просматриваете новость «Мисс Марвел - появились подробности съемок сериала про мусульманскую героиню». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Disney переснимает мультсериал Черный плащDisney переснимает мультсериал Черный плащ Россия отправила на Оскар фильм про советские репрессииРоссия отправила на Оскар фильм про советские репрессии Пятница 13 - какие новые фильмы ужасов посмотреть домаПятница 13 - какие новые фильмы ужасов посмотреть дома Звезда Большой Маленькой Лжи снялась в новом фильме HBO "Пусть говорят"Звезда Большой Маленькой Лжи снялась в новом фильме HBO "Пусть говорят" Zno - появился саундрек сериала Секс, Інста і ЗНОZno - появился саундрек сериала Секс, Інста і ЗНО
Следующий материал

Последние новости

18:39
Второй День студента 2020: почему и как поздравлять студентов в ноябре
18:37
Выборы в Херсоне: нардеп Колыхаев победил экс-мэра Сальдо
18:29
Гороскоп на неделю для женщин: названы счастливицы Видео
18:27
В Слуге народа озвучили сроки принятия Госбюджета-2021
18:16
Синоптик рассказал, когда ударят лютые морозы в Украине​ Видео
Реклама
18:08
Министр образования заговорил о начале обучения в школах с 5 лет
18:04
Мисс Марвел - появились подробности съемок сериала про мусульманскую героиню
18:00
В ВОЗ ошарашили прогнозом по пандемии, несмотря на вакцину
17:59
"Тяжелое время": коронавирус снова атаковал семью Тимошенко Видео
17:56
С олда по лайку: дед Сталлоне сцепился с дедом Шварцем в Mortal Kombat Видео
17:45
Гороскоп на 17 ноября для всех: сон-предсказание и везуха Видео
17:38
"За вранье еще и награждают": в Сети потроллили похвалившегося "геройством" Арестовича Видео
17:37
В Минздраве рассказали, сколько будет стоить массовое тестирование на COVID-19 Видео
17:30
Комаровский поведал, нужно ли заставлять ребенка есть во время ОРВИ
17:27
Рак крови: три симптома, которые похожи на другие болезни Видео
17:25
Супер Топ-модель по-украински: у кого самая большая грудь, а у кого - узкие бедра
17:24
Вакцина от Covid-19 Moderna демонстрирует эффективность в 95%
17:18
Новая победа Китая над США: создана самая крупная в мире зона свободной торговли Видео
17:17
Первый официальный турнир Valorant уже в самом разгаре: где и когда смотреть? Видео
17:06
Алкогольная зависимость: врач указала на ранние признаки Видео
Реклама
16:56
В Кабмине оценили вероятность отмены карантина выходного дня
16:46
Врач рассказал, сколько можно набрать килограмм во время беременности Видео
16:35
Cоздатель вакцины от COVID-19 сделал мрачный прогноз по "коронавирусной" зиме
16:13
Тысячи новых смертей и заражений COVID-19 до зимы: в НАН дали мрачный прогноз Видео
16:12
Танці з зірками - Сергей Мельник высказался о своем изгнании Видео
15:56
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
15:47
"Послала на х*й": Верещук рассказала, как поругалась со скандальным "слугой народа" Видео
15:38
Бумбокс высказали свою версию событий на концерте во Львове
15:33
Иммуномодуляторы: что это такое и как они помогают поддержать иммунитет Видео
14:58
Беларуси грозит отключение от SWIFT: Тихановская анонсировала новый удар по режиму Лукашенко Видео
14:57
Zno - появился саундрек сериала Секс, Інста і ЗНО Видео
14:41
Санду анонсировала встречу с Зеленским и рассказала, чей Крым Видео
14:38
Почему не стоит делить аккаунт в медиа-сервисах с семьей и друзьями
14:30
Поработайте в больницах: в Минздраве дали совет бизнесменам, пострадавшим от карантина Видео
14:30
Лучшие бюджетные смартфоны до 4000 грн – дешево и сердито
14:14
Война в Карабахе – победа Турции и её оружия над Россией
14:01
В сети показали последнее фото Армена Джигарханяна перед смертью
13:59
Суд отменил заочный арест Януковича: первые детали неожиданного решения Видео
13:54
Спасает от похмелья и камней в почках: названы преимущества кокосовой воды Видео
13:29
Коллапс с COVID-19: эксперт объяснила безальтернативность жесткого локдауна Видео
Реклама
12:57
Новый президент Молдовы Санду рассказала, какими будут отношения с Украиной Видео
12:48
"Роскошная": Маша Ефросинина показала, как поменялась в течении последних лет Видео
12:34
Тимошенко кардинально сменила имидж: как выглядит лидер Батькивщины сейчас
12:23
"Косточки русские": в России дорогу засыпали песком с черепами и костями Видео
12:16
В Кремле отреагировали на планы Турции отправить своих военных в Карабах Видео
12:14
Лечили от отравления и бронхита: в Кропивницком от COVID-19 умерла 11-месячная девочка
12:12
В Раде предложили отменить карантин выходного дня: что говорят в Минздраве Видео
12:11
Досъемки Лиги Справедливости: Зак Снайдер рассекретил подробности
11:48
Кулеба сказал, когда закроют границы Украины Видео
11:44
Батат или обычный картофель: ученые рассказали, что полезнее Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять