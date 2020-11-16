Мисс Марвел - появились подробности съемок сериала про мусульманскую героиню

Мисс Марвел / twitter

Сериал про первую мусульманскую супергероиню в Marvel - Мисс Марвел уже начали снимать, а также планируют дату выхода сериала.

Мисс Марвел с Иман Веллани в главной роли выйдет в 2021 году пишет Discussing Film.

Кармен Кабана будет оператором сериала.

Шоураннером выступает Биша К. Али, которая работала над сценарием сериала Локи. Камалу Кхан сыграет Иман Веллани. Других подробностей об актерском составе нет.

Арджун Бхасин будет работать дизайнером костюмов в сериале. В числе режиссеров Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а также Мира Менон и Шармин Обаид-Чиной.

Вначале октября стало известно, что Disney начали снимать уникальный сериал по мотивам комикса о маленькой мусульманской девочке, которая стала супергероиней - Мисс Марвел. Ее сыграет Иман Веллани, для которой это дебют в кино.