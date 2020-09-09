Начался кастинг на 3 сезон сериала Крепостная на СТБ

Крепостная 3 сезон / СТБ

После окончания 2 сезона Крепостной самой главной интригой было, когда выйдет новый 3 сезон сериала. После того, как Крепостную продлили на 3 сезон, и были раскрыты подробности сюжета, пришло время проводить кастинг для съемок сериала.

Уже совсем скоро начнутся съемки третьего сезона масштабной костюмированной драмы Крепостная, производства телеканала СТБ и Film.ua. Зрители увидят, как знакомых, уже любимых героев, так и новых персонажей.

После безумного успеха первых двух сезонов Крепостной продюсеры получили огромное количество заявок и просьб про съемки в кино подобного масштаба. была даже развернута акция "Жадан живи" о главрном персонаже 2 сезона. После долгих упрашиваний и убедительно высокого рейтинга, телеканал СТБ вместе с киностудией Film.ua решили дать шанс всем талантливым актерам, даже начинающим.Читайте такжеКрепостная 3 сезон: когда выйдет продолжение сериала

Для съемок нового 3 сезона Крепостная будут искать уникальные актерские таланты и начинающих актеров.

Крепостная 3 сезон - кастинг / СТБ

Крепостная 3 сезон - кастинг

14, 15 сентября – город Харьков, "Locus ludi" ул. Пушкинская, 79 Дворец студентов НТУУ ХПІ, с 10:00 до 18:00

21, 22 сентября – город Одесса - "Одесская киностудия", Французский бульвар 33, 2 этаж, с 10:00 до 18:00

28, 29 сентября – город Днепр - ул. Набережная Сичеславская, 33, отель "Днепропетровск", 11 этаж, конференц-зал, с 10:00 до 18:00

Всех желающих посетить кастинг просят подготовить небольшую презентацию о себе.

Будут еще и другие кастинги в другое время и других городах - когда, объявят позже.