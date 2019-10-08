Крепостная 3 сезон: что покажут в сериале - новые подробности

Крепостная 3 сезон: сюжет, актеры и дата выхода / СТБ

Новый третий сезон Крепостной выходит в 2021 году, транслировать его будет СТБ, и создатели уже приблизительно знают, что в нем будет, и каков сюжет 3 сезона Крепостной.

Из разрозненных интервью и постов в соцсетях удалось сложить сносную картину происходящего - каким будет 3 сезон Крепостной, читай на Главреде.

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Новый 3 сезон сериала Крепостная обрадует зрителей развитием истории не только Катерины, но и, казалось бы персонажей, которые благополучно нашли свое счастье (например Панас).

Крепостная 3 сезон: актеры

Тала Пристаецкая призналась, что в новом 3 сезоне СТБ планирует вернуть кого-то из 2 сезона, возможно даже условно "мертвых".

Например в 3 сезоне появиться Анна Сагайдачная - Натали, которая ушла в монастырь в конце 2 сезона.

Алина Коваленко - Ольга Родзевич также появиться в 3 сериале, так как ее история еще не подошла к концу.

Слава Красовская появится в роли Гали, вместе с мужем Панасом.

Тала Пристаецкая отметила, что Лидия Шефер тоже может появиться в 3 сезоне - но еще не решено - во флешбеках, или в реальной ипостаси. Вероятно, это зависит от переговоров с Ксенией Мишиной, которая исполняла ее роль.

Новый актер, который появиться в 3 сезоне - родом из Польши, но создатели пока что не называют его имя.

Катерина Ковальчук вернется в роли Катерины Вербицкой (или Косач или Жадан) в новом 3 сериале в 2021 году.

Крепостная 3 сезон: сюжет

Тала Пристаецкая намекнула, что сериал Крепостная пока что действительно может получить 3 и 4 сезоны, но она четко объяснила, что не намерена штамповать сезоны, несмотря на превращение сериала в "мыло". Тала пообещала - 3 сезон точно выходит, но будет ли 4, еще неизвестно.

Также неизвестно, будет ли копродукция с Польшей в создании 3 или 4 сезонов.

Сразу после окончания 2 сезона стало известно, что у Кати Вербицкой в 3 сезоне появится ребенок. Пока что шоуранеры не уточняли, будет ли это ее ребенок, или приемный, но это уже факт.

Кроме того, основной идеей 3 сезона стал также поиск счастья Катей Вербицкой. В конечном итоге она достигнет своего счастья, но смогут ли это показать за один 3 сезон - сказать невозможно.

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Крепостная 3 сезон что будет в новом сезоне 2021:

Сериал Крепостная выходил на СТБ в 21:00 - весной и осенью 2019 года.