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Наш флаг значит смерть - подробности нового сериала от Тайки Вайтити

6 января 2021, 17:39

Знаменитый кинодел Тайка Вайтити работает над новым сериалом для онлайн-сервиса HBO Max про пиратов.

Тайка Вайтити
Тайка Вайтити / instagram.com/taikawaititi

Один из самых уникальных режиссеров и сценаристов нашего времени раскрывает свои таланты в новом проекте. Тайка Вайтити заключил договор с Warner Bros и HBO, и начал работу над новым сериалом для HBO Max.

Тайка Вайтити уже подобрал себе звездную команду для съемок и выбрал знаменитых актеров для сериала, пишет Comic Book.

Вайтити объединился с Дэвидом Дженкинсом, Гарретом Бэшем и Дэном Холстедом для создания нового сериала. А на одну из главных ролей позвал играть актера из Джуманджи Риса Дарби. Ранее они вместе работали над фильмом HBO Полет Конкордов.

Дженкинс официальный шоуранер сериала Наш флаг означает смерть. Тайка Вайтити числиться исполнительным продюсером сериала и снимает пилот.

Наш флаг значит смерть - сюжет

Сериал будет отчасти основан на реальных событиях, в центе сюжета будет пират Стид Боннет, британский дворянин, служивший на острове Барбадос и ставший одним из самых известных пиратов начала XVIII века. Обстоятельства, при которых хорошо образованный и состоятельный англичанин стал морским разбойником, до сих пор не ясны.

По одной из версий, основной причиной стало неудачная женитьба: на его флаге, помимо традиционного черепа и костей всегда присутствовало изображение сердца. В сериале покажут свою версию его ухода в пираты.

На одном из этапов своей преступной деятельности Боннет служил под началом знаменитого Эдварда Тича по прозвищу Черная Борода. Настоящий Боннет был пойман и повешен английскими властями, оставив после себя легенду.

Ранее стало известно, что сериал Чем мы заняты в тенях продлили на 3 сезон, сериал Тайки Вайтити выйдет в марте 2021 года.

Дата выхода сериала Наш флаг значит смерть пока что не называется.

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