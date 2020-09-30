УкрРус
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Назвали исполнителя главной роли сериала Песочный человек

30 сентября 2020, 19:01

Создатели наконец раскрыли, кто исполняет главную роль в сериале Песочный человек, который скоро начинает снимать Netflix.

Песочный человек
Песочный человек / kinobord.com

Телесервис Netflix потихоньку стал раскрывать подробности предстоящего сериала есочный человек, который должны начать снимать осенью 2020 года.

Том Старридж ведет переговоры о роли Морфея в Песочном человеке от Netflix, пишет Collider.

Актер наиболее известен по фильмам Красавица для чудовища и Вдали от обезумевшей толпы, а также сериалу Сладкая горечь.

Производство сериала было отложено из-за пандемии, что дало Гейману и его соавторам время привести сценарии в наилучшую возможную форму. Нил Гейман является исполнительным продюсером сериала вместе с Дэвидом С. Гойером и сценаристом-шоураннером Алланом Хайнбергом.

Источники сообщают, что Старридж пробоваля на главную роль в начале 2020 года вместе с Томом Йорком и Колином Морганом, прежде чем получить роль.

Ранее Нил Гейман раскрыл подробности сериалов Песочный человек и Американские боги.

сериалы Netflix новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Назвали исполнителя главной роли сериала Песочный человек». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

19:01
Назвали исполнителя главной роли сериала Песочный человек
19:00
В ВСУ бьют тревогу из-за ситуации на Донбассе
18:50
Одному знаку Зодиака в октябре на голову щедро "посыпятся шишки" – астролог Видео
18:29
Война за Нагорный Карабах: главы МИД России и Армении обсудили действия Турции Видео
18:27
Ученый назвал единственный способ решения проблемы водоснабжения Крыма
18:07
Прими решение уже сейчас, какое направление яхтенного чартера выбраешь на этот отпуск новости компании
17:57
Убийство сотрудницы посольства США в Киеве: в полиции рассказали, кого подозревают
17:53
Супер топ-модель по-украински: как прошел финал шоу
17:50
Умер известный российский писатель и автор сценария Фунтика
17:29
Киеву синоптик спрогнозувал скачок температуры: когда ожидать Видео
17:20
Касторовое масло: что оно делает с организмом Видео
16:58
В Киеве загадочно погибла сотрудница посольства США
16:54
Назван главный счастливчик октября 2020 по знаку Зодиака Видео
16:50
ГПУ против Порошенко и министра финансов Марченко: в чем подозревают экс-президента и чиновника
16:38
"Реально печально" - Климкин прокомментировал дебаты Трампа и Байдена
16:36
Чистка кондиционера: простые лайфхаки Видео
16:26
Кристина Асмус показала грудь в новом фильме - ее "любовник" ответил на слухи Видео
16:22
У Путина потроллили дебаты Трамп – Байден Видео
16:18
В Кабмине назвали причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом Видео
16:14
Как победить коронавирус и грипп: сексологи назвали интересный способ для усиления иммунитета Видео
15:55
Гороскоп для всех на 1 октября: влиятельные покровители, утраты и затяжная болезнь Видео
15:50
Марину Порошенко для предвыборной газеты "порезали" мостом - фото
15:43
Netflix снимет сериал по Cyberpunk 2077
15:35
Большая война за Карабах: Алиев назвал единственное условие прекращения боев Видео
15:23
Рак и количество сексуальных партнеров: как понять, что вы в зоне риска Видео
15:17
Подорожание газа для населения - обнародованы новые тарифы
15:11
Азербайджан назвал условие завершения военной операции в Нагорном Карабахе Видео
15:00
Жизнеутверждающий изумрудный маникюр стал ярким трендом осени - фото Фото
14:54
Календарь выходных 2021: Украина трижды будет отдыхать по четыре дня подряд Видео
14:50
Взаимные оскорбления и позор США: как прошли дебаты Трампа и Байдена
14:47
Фокин ответил на жесткую критику народных депутатов Видео
14:47
Лунный календарь на октябрь 2020: названы критические и благоприятные дни
14:45
"Самый сок": Jerry Heil случайно показала голую грудь на съемках Фото Видео
14:21
Евросоюз, США и украинский бизнес просят Украину принять законопроект "О внутреннем водном транспорте"
14:12
У делегации Украины в ТКГ появится официальный спикер: кто получит кресло Видео
13:58
У Путина рассказали, кто с кем воюет на Донбассе Видео
13:47
Киста яичников: гинекологи назвали причины Видео
13:23
Зеленский выгнал Фокина из Трехсторонней контактной группы по Донбассу Видео
13:20
Трансформеры: Война за Кибертрон 2 - первый официальный трейлер Видео
13:17
Антикоррупционер Шабунин не вовремя подал декларацию - суд
12:43
Минус 5 кг за неделю: диетологи рассказали о военной диете Видео
12:43
Covid-19 добрался до парламента: отменены заседания
12:36
В МИД рассказали, как Киев будет называть Лукашенко после завершения его срока Видео
12:26
Авиакатастрофа в Чугуеве: в ГБР рассказали, что случилось с двигателем Ан-26 Видео
12:22
Коронавирус в Украине установил новый антирекорд: за сутки - более четырех тысяч зараженных
12:16
Даша Астафьева рассказала, где отдыхает от работы и показала откровенные фото
12:03
Под Одессой попал на видео уникальный "пылевой дьявол" Видео
11:50
Горбачев пофантазировал по поводу мира, в котором СССР не распался
11:44
Голая ангел Victoria's Secret показала беременность на интимном фото Фото
11:44
Почему Украина обязана воскресить свою авиационную отрасль мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять