Назвали исполнителя главной роли сериала Песочный человек

Песочный человек / kinobord.com

Телесервис Netflix потихоньку стал раскрывать подробности предстоящего сериала есочный человек, который должны начать снимать осенью 2020 года.

Том Старридж ведет переговоры о роли Морфея в Песочном человеке от Netflix, пишет Collider.

Актер наиболее известен по фильмам Красавица для чудовища и Вдали от обезумевшей толпы, а также сериалу Сладкая горечь.

Производство сериала было отложено из-за пандемии, что дало Гейману и его соавторам время привести сценарии в наилучшую возможную форму. Нил Гейман является исполнительным продюсером сериала вместе с Дэвидом С. Гойером и сценаристом-шоураннером Алланом Хайнбергом.

Источники сообщают, что Старридж пробоваля на главную роль в начале 2020 года вместе с Томом Йорком и Колином Морганом, прежде чем получить роль.

Ранее Нил Гейман раскрыл подробности сериалов Песочный человек и Американские боги.