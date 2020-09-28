Американские боги 3 сезон и Песочный человек - появились подробности о съемках

Создатель книг и комиксов Нил Гейман раскрыл новые подробности о сериалах, которые снимаются по его сочинениям.
Британский писатель Нил Гейман неожиданно дал фанатам пару ответов по поводу сразу двух сериалов, которые готовятся к выходу - 3 сезону Американские боги и сериалу Песочный человек.
Нил Гейман утверждает, что уже через 3 недели, то есть в конце октября начнутся съемки сериала Песочный человек на Netflix, которые за время карантина столько откладывались, что чуть не был отменен сериал.
"Это начинает казаться реальным. Съемки начнутся через 3 недели, если позволит запреты [карантина]", - пишет он в Twitter.
Поклонники начали закидывать его вопросами, и Нил раскрыл интригу по 3 сезону Американских богов
"Кроме того, можно спросить, собираются ли снимать 3 сезон Американских богов?", - спросили у Геймана.
"Уже снимают. Они действительно хороши", - ответил писатель.
- Как известно, Нил Гейман лично принимает участие в съемках и корректирует сценарий сериалов.
- Уже вышли сериалы Добрые предзнаменования на Amazon и 2 сезоны Американских богов на Starz.
- Как сообщал Главред перед карантином, руководство телеканала Starz уволило из сериала главных героев перед началом съемок 3 сезона Американских богов.
- Сериал Песочный человек начали планировать еще с 2019 года.
- Напомним, что Warner Bros выделила масштабный бюджет для сериала Песочный человек, и пригласили Нила Геймана на место сошоуранера.