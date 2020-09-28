Американские боги 3 сезон и Песочный человек - появились подробности о съемках

Американские боги 3 сезон / Twitter American Gods US

Британский писатель Нил Гейман неожиданно дал фанатам пару ответов по поводу сразу двух сериалов, которые готовятся к выходу - 3 сезону Американские боги и сериалу Песочный человек.

Нил Гейман утверждает, что уже через 3 недели, то есть в конце октября начнутся съемки сериала Песочный человек на Netflix, которые за время карантина столько откладывались, что чуть не был отменен сериал.

"Это начинает казаться реальным. Съемки начнутся через 3 недели, если позволит запреты [карантина]", - пишет он в Twitter.

Поклонники начали закидывать его вопросами, и Нил раскрыл интригу по 3 сезону Американских богов

"Кроме того, можно спросить, собираются ли снимать 3 сезон Американских богов?", - спросили у Геймана.

"Уже снимают. Они действительно хороши", - ответил писатель.