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Американские боги 3 сезон и Песочный человек - появились подробности о съемках

28 сентября 2020, 12:50

Создатель книг и комиксов Нил Гейман раскрыл новые подробности о сериалах, которые снимаются по его сочинениям.

Американские боги 3 сезон
Американские боги 3 сезон / Twitter American Gods US

Британский писатель Нил Гейман неожиданно дал фанатам пару ответов по поводу сразу двух сериалов, которые готовятся к выходу - 3 сезону Американские боги и сериалу Песочный человек.

Нил Гейман утверждает, что уже через 3 недели, то есть в конце октября начнутся съемки сериала Песочный человек на Netflix, которые за время карантина столько откладывались, что чуть не был отменен сериал.

"Это начинает казаться реальным. Съемки начнутся через 3 недели, если позволит запреты [карантина]", - пишет он в Twitter.

Поклонники начали закидывать его вопросами, и Нил раскрыл интригу по 3 сезону Американских богов

"Кроме того, можно спросить, собираются ли снимать 3 сезон Американских богов?", - спросили у Геймана.

"Уже снимают. Они действительно хороши", - ответил писатель.

  • Как известно, Нил Гейман лично принимает участие в съемках и корректирует сценарий сериалов.
  • Уже вышли сериалы Добрые предзнаменования на Amazon и 2 сезоны Американских богов на Starz.
  • Как сообщал Главред перед карантином, руководство телеканала Starz уволило из сериала главных героев перед началом съемок 3 сезона Американских богов.
  • Сериал Песочный человек начали планировать еще с 2019 года.
  • Напомним, что Warner Bros выделила масштабный бюджет для сериала Песочный человек, и пригласили Нила Геймана на место сошоуранера.
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