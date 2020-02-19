Песочный человек: появились подробности съемок сериала

Песочный человек 2021 / скриншот

Всплыли подробности съемок и особенности сериала Песочный человек на Netflix.

Съемки игрового сериала Песочный человек от Netflix могут стартовать уже в мае 2020 года, пишет издание Geeks WorldWide.

Сериал Песочный человек раскроет историю божественной сущности, которую в одноименном комиксе называли Песочный человек. Еще пока нет официального подтверждения, вокруг какой именно истории из комиксов будет разворачиваться сюжет сериала. Однако, ходят слухи, что Люцифер в исполнении Тома Эллиса может появится в сериале.

Сценаристом и сопродюсером выступает Нил Гейман, шоураннером — Аллан Хейнберг, создавший сериалы Скандал и В поиске. Одним из сценаристов пилота числится Дэвид С. Гойер. Шоу описывают как одно из самых дорогих для DC Entertainment - почему бы и нет, если сотрудничают они в этом с самим Netflix.

В первом сезоне запланировано 11 эпизодов, продолжение на 2 сезон будет зависеть от рейтинга 1 сезона на Netflix.

Дата выхода сериала Песочный Человек на Netflix - зима 2021.

Ранее сообщалось, что Warner Bros выделили масштабный бюджет для сериала Песочный человек, и пригласили Нила Геймана на место сошоуранера.