Netflix готовит корейский ремейк сериала Бумажный дом

Бумажный дом / Netflix

Поклонники популярной испанской криминальной драмы производства Netflix Бумажный дом уже в ожидании нового сериала - корейской адаптации нагремевшей картины.

Netflix объявил во вторник 1 декабря, что дал зеленый свет 12-серийному первому сезону корейской версии Money Heist ( Бумажный дом). Производство нового сериала начнется в 2021 году, пишет The Hollywood Reporter.

Действие фильма происходит на Корейском полуострове. Режиссер - ветеран K-драмы Ким Хон Сон ( Гость), сценарий пишет - Рю Ён Джэ, наиболее известный по корейскому сериалу Netflix Моя голографическая любовь и популярному сериалу Дневник психопата.

Сериал будут снимать корейские компании BH Entertainment и Contents Zium.

Согласно внутренним показателям посещаемости оригинальный Money Heist оказался очень успешным для Netflix. Четвертый сезон, выпущенный 3 апреля 2020, за первые четыре недели собрал 65 миллионов просмотров по всему миру.

Сериал рассказывает об ограблении Королевского монетного двора на сумму 2,4 миллиарда евро, которое было спланировано таинственным человеком, называющим себя Профессор.

Для осуществления задуманного он собирает команду из восьми профессионалов, работающих под псевдонимами крупных городов (Токио, Москва, Берлин, Найроби, Рио, Денвер, Хельсинки, Осло).

в Netflix утверждают, что корейская версия "вдохнет новую жизнь в знакомую сюжетную линию и заново представит материал мировой аудитории".

На сайте Кинопоиск появился предположительный список актеров, который пока что не подтврежден официальными источниками.

Бумажный дом римейк - актеры и роли

Ю Джи Тхэ - Профессор

Чон Джон Со - Токио

Пак Хэ Джун - Берлин

Ким Юн Джин - Лиссабон

Ранее появились подробности сериала Silent Hill на Netflix.