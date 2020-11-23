Сериал Silent Hill на Netflix - для съемок ведут переговоры со знаменитой актрисой

Кроме выпуска новой части игры Silent Hill, Sony позволили расширить вселенную новым сериалом Silent Hill от потокового сервиса Netflix.
Телесервис Netflix снимет для Sony хоррор-сериал по игре Silent Hill, и уже начал подбирать знаменитых актеров для каста сериала.
Источники, близкие к WGTC утверждают, что Silent Hill находится на разработке у Sony и Netflix, сообщает We Got This Covered.
Как ранее Netflix получил право на съемки сериала по Resident Evil, так теперь Sony привлекла телесервис для расширения вселенной Silent Hill.
Более того, We Got This Covered утверждают, что для нового сериала Netflix присматривается к Шарлиз Терон - для главной роли.
Детали сюжета и тому подобное в настоящее время скрываются, но если компания рассматривает кого-то вроде Терон, очевидно, что они нацелены на высокий уровень талантов. И если она в конечном итоге подпишется, можете быть уверены, что сериал Silent Hill получит сразу значительный вес.
- Напомним, Constantin Films готовят адаптацию Resident Evil в виде фильма под руководством Йханеса Робертса. Уже названы актеры нового Resident Evil.
- До этого Netflix выпустил трейлер сериала Resident Evil. Его съемки пройдут в 2021 году.
- Как ранее сообщал Главред, в фильме-перезапуске Обитель Зла Джилл Валентайн планируется сделать темнокожей.
- Кроме того, Netflix заказал у шоуранера Эндрю Дэбба 8-серийный сериал про сестер Вескера, события которого будут происходить где-то в районе Ракун-сити.