Сериал Silent Hill на Netflix - для съемок ведут переговоры со знаменитой актрисой

Silent Hill / кадр из фильма

Телесервис Netflix снимет для Sony хоррор-сериал по игре Silent Hill, и уже начал подбирать знаменитых актеров для каста сериала.

Источники, близкие к WGTC утверждают, что Silent Hill находится на разработке у Sony и Netflix, сообщает We Got This Covered.

Как ранее Netflix получил право на съемки сериала по Resident Evil, так теперь Sony привлекла телесервис для расширения вселенной Silent Hill.

Более того, We Got This Covered утверждают, что для нового сериала Netflix присматривается к Шарлиз Терон - для главной роли.

Детали сюжета и тому подобное в настоящее время скрываются, но если компания рассматривает кого-то вроде Терон, очевидно, что они нацелены на высокий уровень талантов. И если она в конечном итоге подпишется, можете быть уверены, что сериал Silent Hill получит сразу значительный вес.